Próximo entrenador del Manchester United: Enzo Maresca, Oliver Glasner y Andoni Iraola como potenciales sucesores de Ruben Amorim

Después de su último partido al mando, un empate convincente 1-1 contra los rivales del Leeds United, Amorim perdió la compostura y lanzó su frustración contra sus superiores, declarando que quería ser “el gestor, no el entrenador”. Aunque el Manchester United sostiene que su despido responde principalmente a los pobres resultados —con un equipo mediocre instalado en un sexto puesto en la Premier League—, surge la pregunta: ¿estaríamos hablando hoy de sus posibles reemplazos si simplemente hubiera mantenido la calma en esa conferencia en lugar de arremeter contra la directiva?
Darren Fletcher asume ahora el primer equipo de forma interina, con el cargo que, según se informa, se mantendrá hasta final de temporada mientras el club busca un sustituto permanente. Pero, ¿quién debería ocupar ese puesto? ¿Quién estaría dispuesto a ser el entrenador principal, sin asumir también el rol de gestor? GOAL analiza a los principales candidatos: