¡Primera baja! Alan Pulido dejaría Chivas antes del Clausura 2026 de la Liga MX

Según diversos informes desde México, Alan Pulido no renovará su contrato con Chivas, convirtiéndose en la primera baja confirmada del club de cara al Clausura 2026. Se dice que equipos como Pumas muestran interés en el delantero, quien ha marcado apenas dos goles en 20 partidos desde su regreso al club.

Por otro lado, Javier Hernández también no continuará con el equipo.

