Previa de los estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic continúa recuperándose de su lesión, Haji Wright puede llevar al Coventry a lo más alto y Balogun busca seguir creciendo tras un gran partido

Y así transcurre la temporada europea. Son días difíciles de entender, especialmente en un año de Copa del Mundo. Normalmente, se pueden construir narrativas e identificar temas. Pero en este momento, hay una ligera inquietud. Todo parece orientado hacia el torneo de este verano. Da la sensación de que todo el mundo quiere mantenerse en forma, cuidar su salud y luchar por un puesto.

Por supuesto, todo eso se retroalimenta. No se puede mantenerse en forma sin jugar. Y no se puede luchar por un puesto si no se rinde. Es curioso cómo funciona esto. Y, por el momento, las cosas parecen un poco inestables en la selección estadounidense. La inclusión de Weston McKennie podría haber estado en duda hace unos meses. Ahora está jugando bien y parece que va a ser titular. Christian Pulisic fue el mejor jugador de la Serie A durante unos meses, pero últimamente ha tenido problemas con las lesiones. Su estado físico tendrá que ser una preocupación importante para Mauricio Pochettino.

Y luego, en la posición de delantero, hay competencia. Si Folarin Balogun y Ricardo Pepi son el uno y el dos, ¿quién ocupará el tercer puesto? Haji Wright y Patrick Agyemang están disfrutando de temporadas muy similares y ambos están encontrando su mejor forma en el momento adecuado. Ambos tienen partidos cruciales este fin de semana, ya que luchan por el ascenso.

GOAL repasa algunas de las historias más importantes que seguir este fin de semana entre los estadounidenses que juegan en el extranjero...