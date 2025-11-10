El presidente del Inter y el alcalde de Milán critican a los fiscales en medio de una investigación por 'manipulación de licitaciones' en la venta de San Siro por 197 millones de euros

Milan e Inter completaron la compra de €197 millones del Estadio San Siro y los terrenos circundantes al Municipio de Milán, poniendo fin a 77 años de propiedad municipal. El acuerdo es un hito histórico que permite a ambos clubes de la Serie A avanzar con los planes para un nuevo y moderno estadio diseñado por Foster + Partners y MANICA Architecture. Foster + Partners es la misma empresa que está trabajando en el nuevo estadio del Manchester United, que se dice que será el estadio de fútbol más grande del Reino Unido.

Pero las celebraciones pronto se vieron empañadas por la controversia. Justo una hora después de que se firmara la escritura, la oficina del fiscal de Milán anunció una investigación sobre presunta manipulación de ofertas durante el proceso de venta. El presidente del Inter, Marotta, expresó su frustración en el Football Business Forum, diciendo: “La escritura se firmó al mediodía, y una hora después, se abrió la investigación. Esto es Italia.”

Calificando el acuerdo como “un evento histórico” y “un paso hacia la autosuficiencia financiera”, Marotta criticó el momento de la investigación como simbólico de la burocracia lenta de Italia en comparación con la eficiencia de Europa.