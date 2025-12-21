Preocupación en el AS Mónaco por Paul Pogba y su regreso interrumpido

El entrenador del Mónaco, Sebastien Pocognoli, ha vuelto a dejar a Paul Pogba fuera de acción, reavivando el debate en torno al lento regreso del campeón del mundo al fútbol competitivo. El mediocampista apenas ha sumado un puñado de apariciones desde su llegada al club el pasado verano, tras cumplir una sanción por dopaje de 18 meses que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de dos años.

A sus 32 años, Pogba ha participado en tres encuentros de la Ligue 1 entrando desde el banquillo —incluida una victoria destacada frente al Paris Saint-Germain—, pero le ha costado encontrar continuidad. Además, fue suplente sin minutos en dos partidos de la Liga de Campeones y no tuvo participación alguna en el duelo liguero del fin de semana pasado ante el Marsella, con el Mónaco dosificando cuidadosamente su carga de trabajo.

El centrocampista tampoco estará disponible para el compromiso de la Coupe de France frente al Auxerre, prolongando un patrón intermitente que ha marcado su retorno hasta el momento. Aunque aficionados y analistas han comenzado a preguntarse si posibles problemas físicos están frenando su progresión, en el club monegasco insisten en que la prudencia es clave en su plan, mientras Pogba trabaja para recuperar su mejor forma.