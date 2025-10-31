Predicciones de Premier League: Arne Slot se acerca al despido del Liverpool mientras Andoni Iraola muestra por qué es el reemplazo ideal de Pep Guardiola para el Manchester City

Liverpool ha perdido seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, con el ya criticado Arne Slot habiendo atraído más atención no deseada sobre sí mismo después de que básicamente sacrificó las esperanzas de los Reds de progresar en la Carabao Cup al descansar a la mayoría de sus titulares habituales para el enfrentamiento del miércoles contra Crystal Palace. El resultado fue una derrota en casa completamente predecible por 3-0, y la única manera en que Slot puede rescatar una prensa positiva de su controvertida decisión de selección es supervisar una mejora en los resultados antes del parón internacional de noviembre.

Ciertamente no habría elegido los próximos partidos de Liverpool si estuviera buscando rutas sencillas hacia la victoria, con el partido en casa del sábado contra Aston Villa seguido de un enfrentamiento por la Liga de Campeones con el Real Madrid y luego una visita al Etihad Stadium para enfrentar al Manchester City. Dado el nivel de rendimiento que Liverpool está produciendo actualmente, hay un mundo donde las derrotas siete, ocho y nueve de la temporada llegan en los próximos 10 días.

Slot está buscando desesperadamente una solución, como lo demuestra el hecho de que desplegó una formación 4-4-2 contra Eintracht Frankfurt en el último partido europeo de los Reds, mientras igualó el 3-4-3 de Palace a mitad de semana con poco efecto. Encontrar un sistema que saque lo mejor de su nueva y carisima plantilla probablemente hará o deshará el mandato de Slot, y los signos actuales sugieren que eventualmente será lo último.

Ciertamente Villa llega a Merseyside con un ánimo optimista después de tres victorias consecutivas en la liga, la más reciente de las cuales fue sobre el Man City la semana pasada, y aunque Unai Emery ha tenido sus propios problemas para sacar lo mejor del talento ofensivo que tiene disponible, el encuentro del sábado presenta a jugadores como Ollie Watkins y Morgan Rogers la oportunidad de volver a encarrilar sus temporadas.

Como tal, esperamos que la miseria que rodea a Liverpool se mantenga, y dado los partidos que tienen por delante, comenzarán a surgir preguntas sobre cuánto tiempo más puede sobrevivir Slot, el hombre que entregó el título de la Premier League de manera tan contundente hace seis meses, si las cosas no mejoran.