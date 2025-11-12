Power Ranking de Jugadores de CONCACAF: Folarin Balogun y Jonathan David lideran el tridente ofensivo de Norteamérica ante ausencias en noviembre

El parón internacional de noviembre se perfila como uno de los más importantes para la CONCACAF. Aunque Estados Unidos, México y Canadá ya están automáticamente clasificados por ser anfitriones del torneo, la expansión de la Copa del Mundo a 48 equipos mantiene abiertas tres plazas de clasificación directa y dos de repechaje intercontinental en la región. Costa Rica, Jamaica y Honduras son los favoritos para asegurar los boletos directos, aunque incluso un país como Haití, que no disputa un Mundial desde 1974, podría meterse en la pelea.

Para los tres coanfitriones, las apuestas también son altas. La presión sobre sus programas para superar expectativas obliga a Mauricio Pochettino, Javier Aguirre y Jesse Marsch a enfocarse en sus mejores equipos posibles. Esta es la última ventana internacional del año, con pocas oportunidades restantes antes del torneo del próximo año.

Con la cercanía de los partidos de noviembre, GOAL presenta su clasificación de los mejores jugadores que participarán en este parón internacional.

