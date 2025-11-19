Power Ranking del Mundial 2026: Inglaterra sube a la cima y la Noruega de Erling Haaland se une a la fiesta, pero Cristiano Ronaldo se ha convertido en un problema para Portugal

Obviamente, no fue una sorpresa ver a países como Francia, España y Alemania asegurar sus lugares en la final, pero la clasificación de Curazao fue absolutamente increíble, mientras que Escocia, Noruega y Austria están todas destinadas a sus primeras apariciones en una Copa del Mundo desde 1998.
Por supuesto, todavía hay seis plazas por llenar, pero es justo decir que ahora tenemos una idea mucho mejor de quiénes estarán en contención para levantar el trofeo más famoso del deporte en el MetLife Stadium en Nueva Jersey el 19 de julio. Entonces, ¿quién parece un posible vencedor y qué naciones todavía tienen mucho trabajo por hacer? A continuación, GOAL evalúa las perspectivas de los tres coanfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y los otros 39 equipos que han confirmado su participación en la Copa del Mundo 2026 antes del sorteo de la fase de grupos el viernes 5 de diciembre...
Actualización anterior: 15 de octubre, 2025.