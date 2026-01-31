Dembele aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones ayudando al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones es nuevamente probable que tenga un gran peso en la batalla por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también es un año de Copa del Mundo, por lo que existe la posibilidad de que el eventual ganador no emerja hasta el verano en América del Norte.

No olviden, además, que la Copa Africana de Naciones también será tenida en cuenta, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo brillen para sus clubes, sino que también impresionen en dos torneos importantes a lo largo de la campaña.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, y vale la pena recordar que Dembele no surgió como un posible vencedor hasta mediados de la campaña 2024-25. Sin embargo, con la europea ya superando su punto medio, los Power Rankings del Balón de Oro de GOAL están bien encaminados mientras seguimos a los probables ganadores del Balón de Oro en las próximas semanas y meses:

Actualización anterior: 25 de diciembre de 2025. Jugadores que se caen: Achraf Hakimi.