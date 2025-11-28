Power Ranking del Balón de Oro 2026: Declan Rice supera a Lamine Yamal mientras Harry Kane y Kylian Mbappé siguen posicionándose tempranamente para el galardón

Dembele aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones al ayudar al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones probablemente tendrá una gran influencia en la batalla por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también es año de Copa del Mundo, por lo que existe la posibilidad de que el ganador definitivo no se determine hasta el verano en América del Norte.

No olvidemos también que la Copa Africana de Naciones se celebra desde finales de diciembre hasta enero, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo brillen en sus clubes, sino que también impresionen en dos torneos importantes durante el transcurso de la campaña.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, y vale la pena recordar que Dembele no surgió como un posible vencedor hasta mediados de la campaña 2024-25. Sin embargo, con la temporada europea en pleno funcionamiento, también lo están las Power Rankings de GOAL, mientras seguimos a los probables ganadores del Balón de Oro durante las próximas semanas y meses:

Última actualización: 24 de octubre de 2025. Jugadores que salen: Nuno Mendes, Bukayo Saka, Vinicius Jr & Pedri.