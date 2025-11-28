Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston y Nicolás De Marco

Power Ranking del Balón de Oro 2026: Declan Rice supera a Lamine Yamal mientras Harry Kane y Kylian Mbappé siguen posicionándose tempranamente para el galardón

Con el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo desvaneciéndose en el retrovisor, la lucha por el Balón de Oro no se ha sentido tan abierta en casi 20 años, con innumerables jugadores comenzando la campaña creyendo que tienen una oportunidad de reclamar el premio individual más prestigioso que el fútbol tiene para ofrecer. Ousmane Dembélé emergió de una carrera plagueda por las inconsistencias para ganar el Balón de Oro en 2025, y se encuentra entre un campo abarrotado de contendientes mientras la carrera de 2026 comienza.

Dembele aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones al ayudar al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones probablemente tendrá una gran influencia en la batalla por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también es año de Copa del Mundo, por lo que existe la posibilidad de que el ganador definitivo no se determine hasta el verano en América del Norte.

No olvidemos también que la Copa Africana de Naciones se celebra desde finales de diciembre hasta enero, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo brillen en sus clubes, sino que también impresionen en dos torneos importantes durante el transcurso de la campaña.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, y vale la pena recordar que Dembele no surgió como un posible vencedor hasta mediados de la campaña 2024-25. Sin embargo, con la temporada europea en pleno funcionamiento, también lo están las Power Rankings de GOAL, mientras seguimos a los probables ganadores del Balón de Oro durante las próximas semanas y meses:

Última actualización: 24 de octubre de 2025. Jugadores que salen: Nuno Mendes, Bukayo Saka, Vinicius Jr & Pedri.

  • FBL-MAR-AFR-CAF-AWARDSAFP

    10Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    En 2025-26: Ocho asistencias, nueve porterías a cero. Ganó la Supercopa de la UEFA.

    Ampliamente considerado como el mejor lateral derecho del mundo, Hakimi se ubicó sexto en la votación del Balón de Oro 2025 después de una temporada en la que contribuyó tanto al ataque del PSG como para asegurar que permanecieran sólidos en defensa. Uno de los líderes dentro del equipo de Luis Enrique, las actuaciones del marroquí tendrán nuevamente una gran influencia en la suerte de los campeones franceses en casa y en el continente.

    Hakimi había tenido un buen comienzo de temporada antes de sufrir una lesión en el tobillo a finales de octubre, y lo que lo coloca tan alto en nuestro ranking es el potencial para brillar en el escenario internacional. Marruecos alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo 2022 y tiene el equipo más fuerte entre los clasificados africanos para 2026, lo que significa que otra marcha profunda no está fuera del reino de la posibilidad. Antes de eso, los Leones del Atlas son los favoritos para triunfar en casa en la CAN, con Hakimi - el recién coronado Futbolista Africano del Año - listo para ser la cara del torneo si puede demostrar su estado físico antes del inicio.

    • Anuncios
  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    9Estevao (Chelsea) 🆕

    En 2025-26: 10 goles, una asistencia.

    Esto podría parecer un poco 'un sueño inalcanzable', pero definitivamente hay una lógica detrás de que Estevao emerja como un contendiente al Balón de Oro a lo largo de la campaña. El adolescente se ha convertido rápidamente en un favorito de los aficionados en Stamford Bridge tras una serie de actuaciones impresionantes, y se dio a conocer al público europeo con su espectacular gol en la victoria de la Champions League de Chelsea sobre Barcelona.

    Existe un mundo donde Estevao se convierte en la principal arma ofensiva de los Blues al final de la temporada, mientras que la evidencia de los últimos parones internacionales sugiere que será él, y no Vinicius Jr, a quien Brasil buscará como fuente de inspiración mientras intentan ganar una sexta Copa del Mundo durante el verano. Eso podría ser mucho pedir a un joven de 18 años, pero Estevao ha demostrado hasta ahora que está a la altura de la tarea.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    8Luis Díaz (Bayern Múnich) 🆕

    En 2025-26: 13 goles, siete asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Los aficionados del Liverpool podrían ser perdonados por preguntarse si su temporada no estaría en tal turbulencia si Luis Díaz no hubiera sido vendido durante el verano. El delantero versátil jugó un papel importante en el triunfo por el título de los Reds en 2024-25, pero su deseo de un nuevo desafío llevó al equipo de Anfield a aceptar una oferta de €75 millones (£65.5m/$88m) del Bayern Munich por el internacional colombiano.

    Díaz no ha mirado atrás desde entonces, habiendo entablado un buen entendimiento con Harry Kane y el resto de sus compañeros de equipo del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido impresionantes, mientras que su doblete para vencer al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación ganadora de partidos que capta la atención de los votantes del Balón de Oro, incluso si su posterior tarjeta roja significa que no será visto nuevamente en la competición hasta enero como muy pronto.

    Con el factor de que Díaz jugará en su primer Mundial este verano, tiene todo el potencial de un contendiente al Balón de Oro.

  • FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    7Michael Olise (Bayern de Múnich) 🆕

    En 2025-26: 11 goles, 11 asistencias. Ganó la DFL-Supercopa.

    Cualquiera que predijo que Michael Olise tendría dificultades para dar el salto de Crystal Palace al Bayern Múnich se ha equivocado gravemente, ya que el extremo ha tenido un año o más de actuaciones fantásticas para los campeones de la Bundesliga. Igualmente capaz de marcar goles como de crearlos para otros, el jugador de 23 años se ha convertido en uno de los jugadores ofensivos más temibles de la máxima categoría alemana, dejando también su huella en la Liga de Campeones.

    Las actuaciones de Olise en el club también le han ayudado a asegurarse un puesto titular a pesar de la intensa competencia por puestos en la alineación de Francia. Como tal, podría ser una de las estrellas del próximo Mundial para uno de los favoritos a levantar el trofeo.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TOTTENHAMAFP

    6Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En 2025-26: Cinco goles, ocho asistencias. Ganó la Supercopa de la UEFA.

    Vitinha ha recorrido un largo camino desde su decepcionante cesión en Wolves hace cinco años hasta terminar en el podio del Balón de Oro en 2025, y el dictador en jefe del PSG ahora es considerado por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Ciertamente, ha jugado de tal manera para comenzar la nueva temporada, e incluso parece estar añadiendo más goles y asistencias a su juego, como lo destacó su 'hat-trick' para vencer al Tottenham en la Liga de Campeones.

    También formará parte de la selección de Portugal el próximo verano que, después de ganar la Liga de Naciones, tiene una creencia genuina de que pueden triunfar en la Copa del Mundo. Si lo logran, entonces Vitinha probablemente habrá jugado un papel enorme.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty Images

    5Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    En 2025-26: Seis goles, 11 asistencias.

    El favorito de las casas de apuestas al comienzo de la temporada, Yamal está en camino de convertirse en el primer jugador menor de 21 años en ganar el Balón de Oro, ¡y ni siquiera tendría que ganarlo en 2026 para lograrlo! Las actuaciones del adolescente del Barcelona en las etapas finales de la Liga de Campeones de la temporada pasada le hicieron emerger ante los ojos de muchos como el mejor futbolista del mundo, y su segundo lugar detrás de Dembélé en la votación del Balón de Oro fue un testimonio de ello.

    Hay quienes aún creen que necesita producir más momentos decisivos en los partidos más importantes, mientras que existen preocupaciones de que el número de partidos que Yamal ha jugado a una edad tan temprana está llevando a un aumento en los problemas de lesiones. Mientras tanto, el Barça parece estar lejos de ser contendiente para la Liga de Campeones en este momento, lo que significa que Yamal podría necesitar apoyar mucho sus actuaciones con España en el Mundial si quiere llevarse el Balón de Oro.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Declan Rice (Arsenal) 🆕

    En 2025-26: Tres goles, ocho asistencias.

    Rice se presentó como uno de los mediocampistas de élite del mundo con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada, y el jugador del Arsenal ha ido de fuerza en fuerza desde entonces. Rice es ahora uno de los jugadores más importantes de los Gunners mientras buscan no solo el título de la Premier League, sino también su primer triunfo en la Liga de Campeones, tras haber comenzado de manera perfecta su campaña europea.

    Las carreras impulsivas de Rice, sus contribuciones defensivas y sus ejecuciones a balón parado hacen que los partidos rara vez pasen desapercibidos para él, mientras que también es un titular indiscutible para un equipo de Inglaterra liderado por Thomas Tuchel que parece más que capaz de terminar con 60 años de sufrimiento al ganar la Copa del Mundo de 2026.

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    3Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    En 2025-26: 32 goles, tres asistencias.

    Tras una temporada decepcionante según sus propios altos estándares, Haaland ha entrado en 'modo Terminator' para comenzar la nueva campaña, convirtiéndose en un ariete implacable para el Manchester City mientras intentan reafirmarse como candidatos para la Premier League y la Liga de Campeones. Ya bien encaminado hacia una tercera Bota de Oro en cuatro temporadas, las defensas han sido incapaces de detener al jugador de 25 años hasta ahora.

    El impresionante inicio de Haaland lo habría puesto en la conversación por el Balón de Oro de todos modos, pero sus posibilidades esta vez se ven impulsadas por la clasificación de Noruega para la Copa del Mundo, dándole al delantero estrella la oportunidad de aparecer en un torneo importante por primera vez. Es poco probable que los escandinavos estén entre los favoritos para ganar en América del Norte, pero Haaland aún podría usar el escenario global para coronar su candidatura al Balón de Oro si todo va bien a nivel de clubes.

  • FBL-EUR-CHL-OLYMPIAKOS-REAL MADRIDAFP

    2Kylian Mbappe (Real Madrid) ↔️

    En 2025-26: 27 goles, seis asistencias.

    ¿Es este el año en que Mbappé finalmente conseguirá el Balón de Oro? Casi desde el momento en que emergió como adolescente en el Mónaco, se le ha señalado al delantero como un futuro ganador del Balón de Oro. Pero, al acercarse a su 27 cumpleaños, Mbappé todavía está esperando su oportunidad de subir al podio en París.

    Hasta ahora, poco más podría haber hecho para darse la mejor oportunidad posible de terminar con esa espera, ya que Mbappé ha llevado al Real Madrid a la cima de La Liga con una serie de goles decisivos. También ha guardado las mejores actuaciones internacionales de su carrera para los Mundiales, por lo que se espera que el capitán de Francia llegue lejos en esta carrera.

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Múnich) ↔️

    En 2025-26: 29 goles, tres asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no aprecien completamente a Kane, pero ahora que se ha quitado de encima la falta de trofeos que tanto se le cuestionó a lo largo de los años, el delantero del Bayern Múnich parece un hombre en una misión, completamente decidido a demostrar que también es digno de reconocimiento individual después de comenzar la campaña a un ritmo récord.

    Además de marcar una gran cantidad de goles, Kane ha demostrado su juego completo con un efecto devastador para los campeones de la Bundesliga, y si puede mantener esta forma, entonces más trofeos llegarán a su camino al final de la temporada. Mientras tanto, los aficionados de Inglaterra rezan para que su capitán no se quede sin fuerzas antes del verano, ya que Kane es clave para las esperanzas de los Tres Leones de poner fin a su agonizante espera por un gran honor a nivel internacional.