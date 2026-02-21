Por qué tanto el Liverpool como Ibrahima Konate se beneficiarían si el francés aceptara quedarse en Anfield

Todo lo que Konate ha soportado esta temporada, desde los molestos rumores sobre su traspaso hasta el incesante escrutinio de sus actuaciones plagadas de errores, pasó a ser poco más que ruido de fondo tras la muerte de su padre en enero.

Konate se perdió tres partidos mientras él y su familia intentaban superar una pérdida tan devastadora. Tenía previsto perderse otro partido, contra el Newcastle, pero se sintió obligado a volver a la acción debido a las cada vez más escasas opciones del Liverpool en defensa.

Lo que siguió fue uno de los momentos de la temporada, ya que Konate coronó una actuación heroica al marcar el cuarto y último gol del Liverpool en una emocionante victoria en Anfield.

La emoción que siguió fue realmente alegre, ya que Alisson Becker corrió por todo el campo para felicitar a Konate, quien se mostró agradecido y abrumado por la conmovedora muestra de apoyo no solo de sus compañeros de equipo, sino también de todo el estadio.

«Por supuesto, estoy muy feliz, y no tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo, porque han sido dos semanas muy difíciles para mi familia y para mí», declaró el central a TNT Sports.

«Esto es parte de la vida. Es difícil de aceptar, pero no tenemos otra opción. Vi que el equipo tenía algunos jugadores lesionados. El entrenador me llamó y me dijo que me tomara mi tiempo, que no tenía que volver deprisa.

Pero, dada la situación, creo que era importante para mí volver y ayudar al equipo. Creo que eso es lo que he hecho hoy con el equipo, con Anfield, el ambiente ha sido increíble hoy, y eso es lo que necesitamos hasta el final de la temporada».

Por supuesto, lo que sucederá después sigue siendo una incógnita, pero realmente parece que el partido contra el Newcastle fue un punto de inflexión tanto para el Liverpool como para Konate.