Goal.com
En directo
Ibrahima Konate Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Por qué tanto el Liverpool como Ibrahima Konate se beneficiarían si el francés aceptara quedarse en Anfield

Durante el parón internacional de noviembre, el defensa del Liverpool Ibrahima Konate admitió que todas las especulaciones sobre su futuro en Anfield le estaban molestando. «Algunas de las cosas que leo me hacen pensar: "¡Oh, la la! Eso me pone en una situación difícil con los aficionados del Liverpool. Y ellos ni siquiera conocen todos los entresijos"», declaró el internacional francés a TF1.

«Es difícil, no podemos decirlo todo porque ya se están diciendo muchas cosas en los medios de comunicación. Pero mis agentes siguen negociando con el Liverpool y espero que mi decisión se tome muy pronto para poder anunciarla».

Más de tres meses después, seguimos sin saber si Konate seguirá en Anfield al comienzo de la próxima temporada. Sin embargo, ahora es el resultado más probable y también podría decirse que el mejor resultado posible, algo que sin duda no todo el mundo habría dicho en noviembre...

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    La elección de Konate como jugador titular es «motivo de despido».

    Menos de una semana después de publicar su última actualización sobre las negociaciones de su contrato con el Liverpool, Konate fue sustituido a los 55 minutos del humillante 3-0 con el que cayó su equipo en casa ante el Nottingham Forest en la Premier League.

    Arne Slot tomó la decisión, aparentemente, de sacar a otro delantero al campo en un intento desesperado por darle la vuelta al partido, por lo que, cuando entró Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch volvió al centro de la defensa.

    Sin embargo, no fue una coincidencia que Konate fuera el sacrificado. El francés había tenido un rendimiento pésimo desde el comienzo de la temporada.

    Es cierto que no era el único jugador del Liverpool que rendía por debajo de lo esperado durante una racha de resultados históricamente mala, pero ya había quedado dolorosamente claro que el hecho de no haber conseguido fichar a Marc Guehi en el último día del mercado era uno de los factores clave en la pésima defensa del título por parte de los Reds. Jamie Carragher llegó incluso a argumentar que el hecho de que Slot siguiera alineando a Konate era «motivo de despido».

    Por supuesto, Slot se vio muy obligado por la falta de alternativas, ya que Joe Gomez volvía a tener problemas para mantenerse en forma y Giovanni Leoni, fichaje del verano, se había perdido la temporada tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior en su debut en septiembre.

    • Anuncios
  • Arne Slot Ibrahima KonateGetty Images

    Una costosa caída en desgracia

    El drástico bajón de forma de Konate no solo le costó puntos al Liverpool. También le costó su fichaje por el Real Madrid, ya que a finales de noviembre se supo que los blancos habían retirado su interés en fichar al francés a título gratuito al final de la temporada.

    En ese momento, la negativa del Liverpool a satisfacer las exigencias salariales de Konate parecía totalmente justificada. De hecho, se podía argumentar que deberían plantearse venderlo durante el mercado de invierno en lugar de arriesgarse a perderlo sin obtener nada a cambio en verano.

    «Me gustaría que se quedara, pero si no lo hace, el Liverpool fichará a otro», declaró Carragher al Daily Mail en noviembre. « El Liverpool no se vendrá abajo si Konate se marcha. No es Virgil van Dijk. Es un buen central al que esperas que fiche, pero si no quiere hacerlo, el Liverpool estará perfectamente bien».

    Era innegable que era difícil presentar un argumento convincente a favor de Konate, y desde luego no por el dinero que pedía, similar al de Van Dijk.

    Por un lado, aunque el parisino seguía siendo propenso a cometer errores individuales, sin duda había desempeñado un papel fundamental en la conquista del título de la Premier League 2024-25 por parte del Liverpool.

    «Defensivamente, es de primer nivel», afirmó Slot con entusiasmo la temporada pasada. «Es rápido, fuerte y gana los duelos. También puede cubrir a sus compañeros si es necesario. Defensivamente, no hay mucho que pueda mejorar».

    Sin embargo, durante la mayor parte de la temporada actual, Konate ha sido un accidente en potencia. Varios jugadores del Liverpool han cometido errores terribles, pero, como admitió Slot después de que Konate regalara un penalti al Leeds en el empate 3-3 en Elland Road en diciembre, el central, que está pasando por un mal momento, «ha estado demasiado presente en la escena del crimen».

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Pagando el precio por no haber fichado a Guehi

    Por lo tanto, los aficionados del Liverpool rezaban para que Richard Hughes y compañía compensaran tardíamente el haber tardado demasiado en fichar a Guehi, contratando al internacional inglés en enero. Sin embargo, al final resultó que el equipo de fichajes de los Reds no tenía intención de pagar una prima —ni un sueldo exorbitante— para conseguir a Guehi, que acabó fichando por el Manchester City.

    Los aficionados se vieron obligados a consolarse con el hecho de que el club al menos cerró el fichaje del codiciado Jeremy Jacquet, que llegará a Anfield este verano, lo que significa que, incluso si Konate se marcha, el Liverpool ya tendrá un sustituto a largo plazo, que con el tiempo debería formar una formidable pareja de centrales con Leoni.

    Sin embargo, es obvio que si Konate se marchara, Slot necesitaría al menos otro central veterano para evitar los problemas de esta temporada.

    Por lo tanto, no es de extrañar que se rumoree que el Liverpool es uno de los varios equipos de la Premier League interesados en el defensa del Forest Murillo, quien, casualmente, marcó el primer gol en el mismo partido en el que Konate fue sustituido en noviembre.

    Sin embargo, ahora que los dos equipos se preparan para volver a enfrentarse, Konate se encuentra en una situación muy diferente.

  • «Es importante volver para ayudar al equipo».

    Todo lo que Konate ha soportado esta temporada, desde los molestos rumores sobre su traspaso hasta el incesante escrutinio de sus actuaciones plagadas de errores, pasó a ser poco más que ruido de fondo tras la muerte de su padre en enero.

    Konate se perdió tres partidos mientras él y su familia intentaban superar una pérdida tan devastadora. Tenía previsto perderse otro partido, contra el Newcastle, pero se sintió obligado a volver a la acción debido a las cada vez más escasas opciones del Liverpool en defensa.

    Lo que siguió fue uno de los momentos de la temporada, ya que Konate coronó una actuación heroica al marcar el cuarto y último gol del Liverpool en una emocionante victoria en Anfield.

    La emoción que siguió fue realmente alegre, ya que Alisson Becker corrió por todo el campo para felicitar a Konate, quien se mostró agradecido y abrumado por la conmovedora muestra de apoyo no solo de sus compañeros de equipo, sino también de todo el estadio.

    «Por supuesto, estoy muy feliz, y no tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo, porque han sido dos semanas muy difíciles para mi familia y para mí», declaró el central a TNT Sports.

    «Esto es parte de la vida. Es difícil de aceptar, pero no tenemos otra opción. Vi que el equipo tenía algunos jugadores lesionados. El entrenador me llamó y me dijo que me tomara mi tiempo, que no tenía que volver deprisa.

    Pero, dada la situación, creo que era importante para mí volver y ayudar al equipo. Creo que eso es lo que he hecho hoy con el equipo, con Anfield, el ambiente ha sido increíble hoy, y eso es lo que necesitamos hasta el final de la temporada».

    Por supuesto, lo que sucederá después sigue siendo una incógnita, pero realmente parece que el partido contra el Newcastle fue un punto de inflexión tanto para el Liverpool como para Konate.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Un defensa central de talla mundial».

    Ya había indicios previos de que Konate estaba volviendo a algo parecido a su mejor nivel, el que le llevó a ganar el título, sobre todo en el empate a cero con el Arsenal el 8 de enero, pero su estado de forma desde que regresó de su permiso personal ha sido muy alentador.

    Destacó especialmente al ayudar al Liverpool a acabar con la racha invicta del Sunderland en casa con una victoria por 1-0 en el Stadium of Light el 11 de febrero.

    «Ibou estuvo increíble, fue extraordinario», comentó Van Dijk con entusiasmo. «Brian Brobbey estuvo con él el 90 % del tiempo y ha complicado mucho la vida a los defensas esta temporada, pero Ibou lo hizo de maravilla».

    Cuando se le preguntó por la situación contractual de Konate, Van Dijk añadió: «Somos amigos, hablamos de todo. Es un proceso y ya veremos qué sale de él. Nunca es tan fácil. Lo vimos con mi propia situación el año pasado, así que nunca es tan fácil como decir "vamos a hacerlo".

    Pero, obviamente, quiero que se quede. Es una figura importante en el campo. Eso es lo que todo el mundo ve, pero también fuera del campo es uno de los líderes. Es excepcional y, en mi opinión, un central de talla mundial.

    Yo solo puedo hacer lo que está en mi mano, pero está en manos del club, de sus agentes y de él mismo, así que veamos qué sale de ahí, pero yo no tengo ninguna influencia en eso».

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Nos gustaría que se quedara».

    Por supuesto, Slot tiene más influencia en las idas y venidas de Anfield, y el holandés espera que el Liverpool y Konate lleguen finalmente a un acuerdo sobre una renovación en los próximos días o semanas.

    «Estamos en conversaciones con él, lo que ya te da una idea de lo que queremos», señaló el entrenador. «Está claro que nos gustaría que se quedara, pero las negociaciones siguen en curso, así que ya veremos en qué queda todo.

    Pero Ibou ha tenido una muy buena racha últimamente. Jugó muy bien al principio de la temporada, pero luego también fue en parte responsable de que encajáramos un gol. Su rendimiento general fue bueno, pero un pequeño error que cometió provocó inmediatamente un gol y se le juzgó de otra manera.

    Sin embargo, ha formado una muy buena pareja con Virgil desde que estoy aquí y, al igual que Virgil, siempre ha estado en forma. Toquemos madera. Estos dos son vitales para nosotros, no solo por su calidad, sino también por la falta de opciones que tenemos detrás».

    Por lo tanto, tiene sentido que el Liverpool se quede con Konate, al menos con la versión actual de Konate, siempre que el precio sea el adecuado. Contratar a otro central con una fuerza y experiencia similares costaría una fortuna.

    Además, ahora que el fichaje por el Madrid parece descartado, quedarse en Anfield es posiblemente la opción más atractiva para Konate, ya que pocos clubes pueden ofrecerle una oportunidad similar para desarrollar todo su potencial y, al mismo tiempo, seguir compitiendo por los máximos honores del fútbol de clubes.

    Por supuesto, quedarse en Merseyside podría significar ganar menos dinero del que ganaría como agente libre en otro lugar, pero se podría argumentar fácilmente que es difícil poner precio al amor y el apoyo que ha recibido de su entrenador, su capitán y su club en las últimas semanas.

Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0