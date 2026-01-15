Getty Images
¿Por qué el regreso de Messi al Camp Nou sigue siendo complicado para el Barcelona?
El Barcelona sigue contemplando una posible reunión con Messi
Aunque el Barça esté centrado en el presente, no puede desprenderse de su pasado ni dejar de pensar en lo que viene. Y pocos encarnan ambas dimensiones como Lionel Messi, ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones. Hoy milita en el Inter Miami de la MLS y está geográficamente lejos, pero rara vez ausente del imaginario azulgrana.
Recientemente, Messi realizó una visita discreta al Camp Nou en medio del ambicioso proyecto de remodelación del estadio y ha expresado su deseo de regresar a Barcelona en algún momento junto a su esposa, Antonela, y sus tres hijos. Incluso se ha planteado la posibilidad de organizar un partido amistoso o de exhibición que le permita volver a jugar ante la afición culé, tras su salida rumbo al Paris Saint-Germain en 2021.
Sin embargo, pese a las constantes especulaciones, no existe una fecha definida para ese eventual reencuentro. Deco admite que, por ahora, no hay avances concretos sobre una reunión con Messi. Así lo recogió Mundo Deportivo, citando al director deportivo del Barça: “Este tipo de decisiones suelen tomarse cuando las personas están cerca, y ahora mismo eso es lo que lo hace más complicado”.
¿Se le ofrecerá a Lewandowski una extensión en Barcelona?
También se ha especulado con la posibilidad de que Messi pueda reencontrarse en Estados Unidos con el actual delantero del Barça, Robert Lewandowski, cuyo contrato se aproxima a su etapa final de cara al próximo verano. Al ser cuestionado sobre una eventual renovación, Deco fue prudente.
“Robert está disfrutando su etapa en el Barcelona. Es uno de los mejores delanteros de los últimos años y una pieza clave para nosotros”, señaló el director deportivo. “La decisión dependerá de él. Le queda un año de contrato y aún no sabemos cuáles son sus planes. Tendremos que sentarnos a hablar con total franqueza, pero ahora mismo estamos concentrados en momentos importantes de la temporada, así que no creo que este sea el momento adecuado”.
El panorama de Flick y ter Stegen
Deco también se refirió al futuro de Hansi Flick, quien acaba de conquistar otro título importante con el Barcelona tras levantar la Supercopa de España 2026. Al ser presionado sobre la continuidad del técnico alemán, el director deportivo fue claro.
“El entrenador es un gran profesional y una gran persona. El club necesitaba un cambio en la gestión; contamos con un equipo joven combinado con jugadores experimentados. Ahora debemos disfrutar el momento”, explicó. “Le queda un año más de contrato y no es el momento de hablar de su futuro. Tenemos que concentrarnos en ganar los próximos títulos. Es demasiado pronto para debatirlo”.
Mientras Flick parece tener asegurada su continuidad, la situación de su compatriota Marc-André ter Stegen es más incierta. El guardameta alemán ha atravesado problemas físicos y ha perdido la titularidad, lo que ha alimentado rumores sobre una posible salida.
Sobre la opción de un traspaso en enero, Deco fue cauto: “Por ahora no hay nada. Estamos contentos con Marc. La prioridad era que recuperara su mejor estado físico y ya está disponible. Las decisiones deportivas corresponden al entrenador, no interferimos. Y si algún jugador no está contento y solicita salir para tener más minutos, lo escucharemos”.
Raphinha ayuda al Barcelona en su apuesta por más títulos
Deco también se refirió a la situación del delantero brasileño Raphinha, quien pasó de ser objeto de rumores de salida a consolidarse como un serio aspirante al Balón de Oro. El director deportivo destacó su impacto dentro del equipo.
“Raphinha está recuperando su mejor nivel. Es muy importante para nosotros: empuja al equipo, presiona, inspira, trabaja duro y marca goles. Es un jugador clave”, afirmó.
Sobre la decisión del club de no venderlo pese a las especulaciones que lo rodearon en el pasado, Deco fue contundente: “Llevamos dos años diciendo que este equipo debe mejorar, no debilitarse. La idea siempre fue mantener unido al grupo porque conocíamos perfectamente la calidad que tenía. No teníamos intención de vender a ningún jugador. Raphinha siempre estuvo en nuestros planes y ha demostrado que quiere estar aquí y hacer historia en el club”.
El Barcelona, además, atraviesa un momento sólido en lo competitivo. Lidera la tabla de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre su eterno rival, el Real Madrid —al que derrotó en Arabia Saudita para conquistar la Supercopa de España— y sigue con vida en la lucha por la Copa del Rey y la Champions League.
