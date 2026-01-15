¿Por qué el regreso de Messi al Camp Nou sigue siendo complicado para el Barcelona?

Aunque el Barça esté centrado en el presente, no puede desprenderse de su pasado ni dejar de pensar en lo que viene. Y pocos encarnan ambas dimensiones como Lionel Messi, ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones. Hoy milita en el Inter Miami de la MLS y está geográficamente lejos, pero rara vez ausente del imaginario azulgrana.

Recientemente, Messi realizó una visita discreta al Camp Nou en medio del ambicioso proyecto de remodelación del estadio y ha expresado su deseo de regresar a Barcelona en algún momento junto a su esposa, Antonela, y sus tres hijos. Incluso se ha planteado la posibilidad de organizar un partido amistoso o de exhibición que le permita volver a jugar ante la afición culé, tras su salida rumbo al Paris Saint-Germain en 2021.

Sin embargo, pese a las constantes especulaciones, no existe una fecha definida para ese eventual reencuentro. Deco admite que, por ahora, no hay avances concretos sobre una reunión con Messi. Así lo recogió Mundo Deportivo, citando al director deportivo del Barça: “Este tipo de decisiones suelen tomarse cuando las personas están cerca, y ahora mismo eso es lo que lo hace más complicado”.