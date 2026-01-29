Getty/GOAL
Por qué Pep Guardiola enviará un mensaje de agradecimiento a José Mourinho, mientras el Manchester City se beneficia de la única 'estrategia' del entrenador del Benfica
Octavos de final de la Liga de Campeones: Clasificación automática para el City
Los gigantes de la Premier League, el City, han marchado a los octavos de final de esa competición tras asegurarse un lugar en el top 8 en la fase de liga. Benfica, mientras tanto, se está preparando para los play-offs de eliminación directa después de colarse entre los 24 primeros.
Los hombres de Mourinho parecían estar a punto de quedar fuera mientras el reloj avanzaba en su épico enfrentamiento con los pesos pesados de La Liga, el Real, en el Estadio da Luz. Sin embargo, hubo un giro en el minuto 98 que fue celebrado con fervor en Lisboa y Manchester.
El portero del Benfica, Anatoliy Trubin, anotó un gol notable en el tiempo de descuento que vio a su equipo saltar por encima del Marsella y mantener vivas sus esperanzas europeas. También acabó con cualquier amenaza de una remontada del Madrid que podría haberlos igualado y haber sacado al City del top 8.
- Getty Images
Guardiola agradecido por la genialidad de Mourinho
Guardiola fue uno de los que observó desde lejos, después de supervisar una cómoda victoria por 2-0 sobre Galatasaray para su propio equipo, y admite que los nervios estaban a flor de piel en el Estadio Etihad antes de que Mourinho realizara otra genialidad táctica como entrenador.
Guardiola dijo: “Todos estábamos allí, así que no sabíamos que el Benfica necesitaba un gol para clasificar, así que cuando el portero sube, decimos, ‘¿por qué sube?’ porque el Madrid puede igualar y estamos fuera. ¡Pero fue una buena estrategia de José anotar el cuarto gol, ¿verdad!”
Habiendo visto al City evitar la necesidad de un desempate a doble partido, con su calendario ya abarrotado mientras siguen compitiendo en cuatro frentes, Guardiola agregó cuando se le preguntó si le enviará una nota de agradecimiento a Mourinho: “Sí, por supuesto.”
Problemas de lesiones: Doku se suma a la lista de lesionados
Aunque hubo mucha positividad en el campamento del City tras otra noche productiva en acción europea, vieron al veloz extremo Jeremy Doku sufrir un inoportuno problema en el gemelo contra el Galatasaray.
Los Blues ya han enfrentado una crisis de lesiones defensivas esta temporada, mientras que se ha gastado más dinero en la ventana de transferencias de enero reforzando las filas colectivas, con la adquisición de Antoine Semenyo y Marc Guehi.
Guardiola está satisfecho con el progreso de su equipo, con el City aún en la lucha por una corona continental junto a sus esfuerzos domésticos en la Premier League, la Carabao Cup y la FA Cup.
El catalán añadió: “Realmente contento de terminar entre los ocho primeros considerando en lo que se ha convertido la Liga de Campeones. Cuando comencé hace 16 o 17 años, la Liga de Campeones era otro tipo de competición. Hoy en día, cada equipo es realmente, realmente duro. Estoy muy contento de no jugar en la etapa de repesca y, con suerte, podemos llegar a marzo [para los octavos de final] en nuestro mejor nivel.”
- AFP
Partidos de Man City 2025-26: Los grandes partidos siguen llegando
Erling Haaland, que llevaba cinco partidos sin marcar, y Rayan Cherki fueron los goleadores para el City contra Gala. Este último declaró a TNT Sports antes de la confirmación de que los Blues aseguraran la clasificación automática para los octavos de final: "Estamos realmente orgullosos porque el Galatasaray es un equipo muy bueno. Tuvimos un buen partido, ganamos. Eso es muy importante para nosotros y ahora esperamos los resultados.”
Cherki continuó hablando sobre la capacidad de Guardiola para cambiar su equipo y seguir encontrando una fórmula ganadora: "Sí, a todos los jugadores les encanta cuando el entrenador hace este sistema porque tenemos muchos jugadores dentro y para nosotros es muy bueno."
Los grandes partidos siguen llegando para el City, lo que significa que deben mantener altos estándares. Volverán a la acción de la Premier League el domingo cuando visiten a Tottenham, que no siempre ha sido un terreno favorable para Guardiola.
Luego se enfrentarán a Newcastle en el partido de vuelta de una semifinal de la Carabao Cup que actualmente lideran 2-0 en el global, antes de dirigirse a Anfield para un enfrentamiento crucial con el Liverpool.
Anuncios