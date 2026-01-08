Getty
¿Por qué no Sergio Ramos? El inesperado nombre que suena para el Wrexham de Ryan Reynolds
Vuelven los rumores sobre Ramos al Wrexham
Wrexham ha sido vinculado con decenas de jugadores desde que Rob McElhenney y Ryan Reynolds asumieron la propiedad del club, una etapa en la que la institución pasó de la National League al Championship. De hecho, el nombre de Sergio Ramos ya había surgido anteriormente como una posible incorporación. A principios de este año, el exdelantero del Real Madrid Fernando Morientes aseguró que no debería descartarse un movimiento tan inesperado.
“¿Podríamos ver a Sergio Ramos en Wrexham? Bueno, una vez que sales del Real Madrid y de ese enorme foco mediático, se abren muchas opciones”, declaró Morientes a Bet365. “Eligió, por ejemplo, regresar al Sevilla porque es su casa y realmente quería volver. Después dejó el Sevilla y decidió ir a México, probablemente por la amistad con algunos directivos. No existía un vínculo previo, pero fue otro paso en su carrera: menos responsabilidad, menos presión y más enfocado en lo personal”.
Morientes añadió: “Sergio buscaba vivir una experiencia diferente. Si esa experiencia le permite ser feliz a nivel personal, incluso más que en lo deportivo, adelante. Y si ese mismo escenario se presenta en Wrexham, seguramente podría ser algo positivo”.
Wrexham instado a hacer la sorprendente transferencia de Ramos
Mendieta también se refirió a la situación de Sergio Ramos y mencionó al Wrexham como un posible destino para el exinternacional español. En declaraciones a Boyle Sports, destacó el impacto global del club galés.
“Wrexham es una gran historia. Aquí en España se les sigue mucho; es un relato romántico y un fenómeno global. Tener a un jugador español allí sería algo especial. Hoy vemos a clubes fichando futbolistas de distintos países, como Japón u otros mercados, para generar impacto internacional”, explicó.
El exmediocampista añadió: “Estoy seguro de que en Wrexham lo han considerado. Sería fantástico ver a un jugador español allí y, ¿por qué no Sergio Ramos? Se habla de que quiere comprar al Sevilla, pero es agente libre y todavía quiere jugar, así que ¿por qué no? Es una opción”.
Ramos revela todo sobre los vínculos con el Manchester United
Ramos también fue vinculado con un posible fichaje por el Manchester United a finales de 2025, aunque posteriormente ESPN informó que los Red Devils no tenían interés en cerrar un acuerdo por el veterano defensor. Aun así, el propio Ramos ha reconocido en el pasado que estuvo muy cerca de llegar a Old Trafford durante su etapa en el Real Madrid.
“Me quedé donde tenía que quedarme, en el Real Madrid, pero estuve realmente cerca de jugar en el United. No se dio, pero sigo teniendo una gran admiración por el club, por la Premier League y por sus jugadores. El ritmo de juego es distinto; es una liga de la que todos podemos aprender mucho”, señaló.
Ramos concluyó: “No estaba destinado a ser. Me alegré de quedarme en Madrid y, en ese momento, estaba contento de estar en Sevilla”.
¿Qué sigue para Ramos y Wrexham?
Un fichaje de Sergio Ramos por el Wrexham parece poco probable, ya que el defensor estaría vinculado con un posible regreso a su antiguo club, el Sevilla. Además, Ramos ha explorado la opción de integrarse a un grupo propietario del conjunto de LaLiga, lo que refuerza la idea de que su futuro podría estar lejos del fútbol galés.
En lo deportivo, el equipo dirigido por Phil Parkinson se ubica actualmente en la novena posición del Championship y este viernes se medirá al Nottingham Forest, club de la Premier League, en la tercera ronda de la FA Cup. Asimismo, se espera que el Wrexham sea activo en el mercado de fichajes de enero, con Rob McElhenney y Ryan Reynolds trabajando con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros.
