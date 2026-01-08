Por qué Marc-Andre ter Stegen podría ver frustrada su salida del Barcelona mientras el portero enfrenta un limbo de transferencias
Un cruel giro del destino en Arabia Saudita
Se suponía que la ventana de transferencias de enero le ofrecería a Ter Stegen un salvavidas, pero en su lugar le ha traído una nueva pesadilla de lesiones. El portero alemán, que ha caído en la jerarquía del Barcelona, se vio obligado a retirarse de la plantilla del club para la Supercopa de España en Arabia Saudita esta semana después de sufrir un problema de rodilla durante una sesión de entrenamiento.
Mientras sus compañeros se preparaban para su enfrentamiento de semifinales en el Medio Oriente, que ganaron 5-0 contra el Athletic Club, el jugador de 33 años fue enviado de regreso a Cataluña para someterse a pruebas médicas urgentes. El club actuó rápidamente para llamar al portero suplente Diego Kochen como reemplazo, pero la atención permanece firmemente en la gravedad del estado de Ter Stegen.
Aunque Mundo Deportivo informa que no se espera que la lesión sea grave, el momento no podría ser peor. Ter Stegen solo regresó a la acción en diciembre tras una extensa cirugía de espalda, y los clubes son naturalmente cautelosos al contratar jugadores con problemas recurrentes de condición física. Cualquier diagnóstico que requiera un periodo de baja de más de unas pocas semanas eliminaría efectivamente cualquier posibilidad de una transferencia antes de que la ventana se cierre el 1 de febrero, dejándolo varado en el banco en el Camp Nou.
- AFP
La motivación de la Copa del Mundo
Sus problemas de forma física son particularmente devastadores porque el último revés llega justo cuando Ter Stegen había tomado una decisión decisiva sobre su futuro. Durante meses, el guardameta había resistido la idea de dejar el club que ha llamado hogar desde 2014. Sin embargo, la realidad de su situación finalmente ha hecho mella. Con la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica acercándose este verano, Ter Stegen sabe que no puede permitirse pasar la segunda mitad de la temporada como espectador.
El entrenador de la selección nacional de Alemania, Julian Nagelsmann, ha dejado claro que tener minutos regulares es un requisito para ser incluido en el equipo del torneo. Ante la perspectiva de perder la que probablemente sería su última oportunidad de representar a su país en el escenario global, Ter Stegen presuntamente suavizó su postura esta semana, informando a la directiva del Barcelona que está "abierto" a un préstamo.
Se entiende que su destino preferido es Girona. La mudanza le atrae a nivel logístico, permitiéndole permanecer en Cataluña sin desarraigar a su familia, mientras le ofrece fútbol regular de La Liga. Parecía la solución perfecta para todas las partes, hasta que su rodilla cedió en los campos de entrenamiento de Arabia Saudita.
El obstáculo financiero
Incluso si los exámenes médicos descartan daños serios para Ter Stegen, un movimiento a Girona está lejos de ser una formalidad. De hecho, la complejidad financiera del acuerdo amenaza con frustrar el movimiento tanto como cualquier lesión.
El Barcelona está desesperado por reducir su masa salarial para cumplir con las estrictas regulaciones de juego limpio financiero de La Liga. Desprenderse de un jugador con un alto salario como Ter Stegen, incluso temporalmente, es una prioridad para el director deportivo Deco. Sin embargo, la realidad financiera de Girona es muy diferente a la de sus vecinos.
Informes indican que Girona tiene una estructura de tope salarial estricta y solo puede aportar aproximadamente €1 millón hacia los salarios de Ter Stegen por el resto de la temporada. Esta cifra representa una fracción de su sustancial paquete salarial. Para que el préstamo proceda, el Barcelona se vería obligado a seguir pagando la gran mayoría de su salario mientras juega para un rival local.
Esto presenta un dilema para la junta directiva del Barcelona. Aunque quieren respetar el deseo del jugador de jugar y aprecian sus años de servicio, subsidiar su salario a tal grado no tiene mucho sentido económico, especialmente cuando el objetivo principal de su salida es ahorrar dinero.
- Getty Images Sport
Ter Stegen y el Barça enfrentan unas semanas frenéticas
Ter Stegen ahora se encuentra en un estado de limbo profesional. Debe esperar nerviosamente los resultados de sus pruebas, sabiendo que un diagnóstico favorable es solo el primer obstáculo. Si está en condiciones, luego enfrenta un período de negociación tenso en el que debe esperar que el Barcelona acepte asumir el impacto financiero para facilitar su salida.
Si la transferencia se derrumba debido a la lesión de rodilla o a la disputa salarial, las consecuencias para el portero serían graves. Probablemente permanecería como una opción de respaldo durante el resto de la temporada, un escenario que casi con certeza le costaría su lugar en la selección de Alemania para la Copa del Mundo.
Para un jugador que ha ganado la Liga de Campeones y múltiples títulos de La Liga, la perspectiva de ver cómo la temporada se desvanece junto con sus esperanzas de la Copa del Mundo desde la sala de tratamiento o el banquillo de suplentes es un trago amargo de pasar. Los próximos días determinarán si su carrera en el Barcelona termina con una nueva aventura o con un silencioso y frustrante desvanecimiento en el fondo.