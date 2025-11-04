(C)Getty Images
Revelado: Por qué Manchester United y Aston Villa descartaron el préstamo de Endrick mientras la estrella del Real Madrid se acerca al Lyon
¿Endrick rumbo a Lyon?
Endrick hizo su tan esperado regreso a la acción para el Madrid el fin de semana pasado, entrando como suplente al final de la goleada del club sobre el Valencia en La Liga. La aparición marcó su primera en cinco meses tras recuperarse de una lesión, pero los informes sugieren que la situación del delantero en el Santiago Bernabéu sigue sin cambios.
Según Fabrizio Romano, los Blancos están finalizando los detalles de un acuerdo que verá a Endrick unirse al Lyon de la Ligue 1 en un préstamo a corto plazo. Las negociaciones entre los dos clubes se describen como estando en una etapa avanzada, con solo un revés inesperado que podría descarrilar el acuerdo. El movimiento vería a Endrick pasar seis meses en Francia, sin opción de compra incluida en el acuerdo, un factor clave en el proceso de toma de decisiones del Real Madrid que dejó fuera a clubes como el United y el Villa de competir por su firma, ya que los clubes de la Premier League querían que se incluyera una opción de compra, según informó ESPN Brasil.
- Getty Images Sport
Los gigantes franceses ya se preparan para el brasileño
Fuentes también han revelado que uno de los asistentes del entrenador del Lyon, Paulo Fonseca, ya ha comenzado a analizar las actuaciones anteriores de Endrick. Se informa que el miembro del personal está compilando un "expediente" detallado sobre el estilo de juego del delantero revisando imágenes de su tiempo en Palmeiras entre 2022 y 2023, así como sus limitadas apariciones para el Madrid. El club francés considera a Endrick como un refuerzo a corto plazo que puede aportar la energía ofensiva tan necesaria mientras buscan escalar en la tabla de la Ligue 1.
La explicación de Xabi Alonso por dejar fuera a Endrick.
La lesión ciertamente ha jugado un papel en el tiempo de juego limitado de Endrick esta temporada, pero no hay duda de que Xabi Alonso no ha sido tan acomodaticio con el joven delantero como lo fue el exjefe Carlo Ancelotti. Después de perderse los primeros cuatro juegos de la temporada por una lesión en el muslo, Endrick ha estado en el banco durante los últimos seis partidos de La Liga, antes de ser utilizado finalmente durante la victoria 4-0 el sábado. La razón de Alonso para su prolongada ausencia fue: "Por supuesto, me gustaría que ya hubiera jugado. Pero las situaciones en nuestros partidos recientes han sido muy ajustadas desde que Endrick regresó. Espero que pueda obtener esos minutos pronto. Está entrenando bien, está listo, pero tiene que llegar el momento adecuado."
- Getty Images
El futuro sigue siendo prometedor.
Parece que Endrick ha estado presente durante años, y que está desperdiciando su carrera al conformarse con un lugar en el banquillo del Madrid. Pero es fácil olvidar que el delantero tiene solo 19 años y técnicamente ha sido jugador de los Blancos durante casi tres años. Un cambio podría ser la decisión perfecta para ayudar a su desarrollo, para que pueda regresar y competir verdaderamente junto a jugadores como Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
Anuncios