Por qué los clubes de la Premier League tienen horarios de inicio inusuales el domingo mientras Manchester United, Liverpool, Manchester City y Chelsea enfrentan una programación extraña

La Premier League siempre intentará dar a los clubes un mínimo de 60 horas entre partidos, y debido a los encuentros de entre semana durante el periodo navideño, varios partidos se han movido de sábado a domingo.

El Liverpool, Spurs y City jugaron el jueves, al igual que Brentford, Palace, Fulham, Sunderland y Leeds, lo que significa que no pudieron ser programados para jugar nuevamente el sábado.

El Chelsea jugó el martes, lo que significa que han tenido más descanso que sus oponentes del domingo, pero su enfrentamiento con el City probablemente se seleccionó inicialmente como la oferta de Super Sunday del fin de semana. Cada partido que comienza a las 3 pm estará disponible para ver en vivo porque no hay blackout un domingo, a diferencia de un sábado, cuando se protegen las asistencias de la Football League. Sin embargo, se espera que pronto se lleven a cabo conversaciones que podrían hacer que la Premier League y la EFL eliminen el blackout por completo.