Por qué Liam Rosenior ha dejado fuera de la convocatoria del Chelsea a Estevao Willian para el partido contra el Burnley
No Estevao como Chelsea recibe a Burnley
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, ha dado a conocer la alineación que enfrentará al Burnley y no hay sitio para Estevao en el equipo. Rosenior ha conseguido ocho victorias en 11 partidos desde que sustituyó a Enzo Maresca como entrenador y su objetivo será mantener esa buena racha contra los Clarets. Rosenior ha convocado a Joao Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto y Enzo Fernández para el ataque, mientras que Andrey Santos formará pareja con Moisés Caicedo en el centro del campo. Robert Sánchez ocupará su puesto habitual bajo los palos, detrás de una zaga formada por Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Malo Gusto.
Chelsea XI: Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Santos, Caicedo; Palmer, Fernández, Neto; Joao Pedro.
Rosenior ofrece información actualizada sobre Estevao.
Rosenior ofreció una actualización antes del inicio del partido. Declaró a los periodistas: «Desgraciadamente, ayer, durante el entrenamiento, sintió molestias en el tendón de la corva. En estos momentos le estamos haciendo pruebas para asegurarnos de que no es nada grave, pero no podrá jugar hoy y ya veremos qué pasa a partir de ahí».
Rosenior envía una advertencia
Rosenior instó a su equipo a mantenerse concentrado antes del partido tras ver cómo el Arsenal empataba con el Burnley a principios de semana. Declaró a los periodistas: «No creo que sea solo complacencia. Después de que los Wolves hicieran un partido excepcional ayer, vi el partido. Ahora la liga es muy competitiva. Cualquier equipo puede ganar a cualquier otro. Por eso la liga está tan reñida en cuanto a puntos entre tantos equipos. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en nuestro propio rendimiento. Tenemos que asegurarnos de prepararnos bien. Pero lo que me gusta hacer es ser constante en nuestro proceso, ya sea contra el Wolves, contra el Burnley mañana, contra el Manchester City o contra el Arsenal. Nuestro proceso es el mismo. Tiene que ser así para que puedas ser constante en tu rendimiento».
Parker vuelve al Chelsea
El partido del sábado supone el regreso de Parker a Stamford Bridge, y el entrenador del Burnley admite que será una ocasión especial. «Bueno, sí, lo es. Obviamente, pasé un tiempo en el Chelsea y, por diferentes motivos, fue una buena experiencia, la verdad.
Pero sí, es un club de fútbol fantástico y, obviamente, me enfrentaré a Liam, que también lo ha hecho muy bien en poco tiempo allí. Y viéndole desarrollarse como joven entrenador, le conocí cuando era asistente de Wayne en el Derby. Así que ha estado en su compañía y lo ha hecho muy bien en Estrasburgo, yendo al extranjero, y con lo que eso supone, sin duda. Así que, sí, lo ha hecho bien y estamos deseando que llegue el partido, sin duda».
El Arsenal, próximo rival del Chelsea
El próximo partido del Chelsea será contra el Arsenal en el Emirates, en la Premier League. Las dos únicas derrotas de Rosenior como entrenador del Chelsea han sido contra el Arsenal en la Carabao Cup, y estará ansioso por evitar que su equipo vuelva a caer derrotado ante los Gunners dentro de una semana.
