Por qué el Chelsea ha dado la bienvenida al fichaje de 40 millones de libras a la base de entrenamiento de Cobham meses antes de que el joven prodigio complete su traspaso

El internacional sub-21 de Portugal Quenda ya ha sido incluido en las convocatorias absolutas de su país, tras haber sido seleccionado por primera vez en septiembre de 2024, cuando solo tenía 17 años.

Durante esa concentración, tuvo la oportunidad de cruzarse con Cristiano Ronaldo, pero quedó impresionado por el cinco veces ganador del Balón de Oro. Quenda contó a Canal 11 una experiencia un tanto surrealista: «Él [Ronaldo] subía y yo bajaba. Cuando llamé al ascensor, él subía y apareció. Me sentí un poco avergonzado, ¡pero es normal! No dije nada. Es un ejemplo para todos, para todos los niños que sueñan con ser futbolistas».

Ronaldo dijo sobre ese encuentro: «Muchos de ellos se sienten avergonzados al hablar conmigo. Hace un rato subía a mi habitación y vi al chico nuevo, Quenda, de 17 años. Me acerqué a él y le dije: "¿Ya te has recuperado del partido?". Vi que estaba avergonzado.

No digo que sea un padre, sino un hermano mayor. Para algunos podría ser un padre y, como he dicho antes, he pasado por lo mismo que ellos y la selección nacional es una familia».

Desde entonces, Quenda ha adquirido una experiencia invaluable, ya que comienza a sentirse más cómodo en compañía de nombres conocidos, lo que debería ayudarle a integrarse perfectamente en el Chelsea cuando se enfrente a un nuevo y emocionante reto.