Por qué el Bayern Múnich espera que Harry Kane se quede a pesar de que "no hay nuevas conversaciones", mientras el prolífico delantero internacional de Inglaterra ve que se plantea una extensión de contrato en medio de rumores de transferencia
Cláusula de Kane: Disparador de transferencia fijado en £57 millones
Kane se trasladó al Allianz Arena en 2023 rompiendo lazos de toda su carrera con el Tottenham. Dejó el norte de Londres como el máximo goleador histórico de los Spurs y con el récord de la Premier League de Alan Shearer en su punto de mira.
Se ha especulado sobre un retorno a entornos familiares, junto con vínculos a los gigantes de La Liga, afirmándose que Kane puede ser arrancado de Baviera por £57 millones ($77m) en las ventanas de 2026. No se sancionará ninguna venta en enero, lo que significa que los rumores continuarán hasta el verano y un Mundial que verá a Kane capitanear a Inglaterra en su búsqueda de la gloria global.
¿Kane se quedará en el Bayern? Confianza en un nuevo contrato
Si se llegara a un acuerdo de extensión antes de ese torneo, entonces los rumores de salida desaparecerían. Kane dijo recientemente a los aficionados cuando visitó un club de fans del Bayern y se le preguntó si estaría abierto a quedarse en el Bayern: “100 por ciento posible”.
Los responsables del Allianz consideran que eso es una puerta abierta por la que pueden pasar, con más conversaciones planificadas. Una actualización sobre la situación de Kane ha sido proporcionada por Christian Falk para Sport Bild.
Él ha dicho: “Es cierto, el Bayern Munich está cada vez más seguro de que Harry Kane firmará una extensión de contrato. No hubo conversaciones nuevas durante el receso de invierno. Aunque debo decir que Kane también estuvo en el club de fans y dijo que se sentía muy confiado en el Bayern Munich. No hay ideas sobre hacer un cambio. Hablé con él después del partido en Salzburgo y le pregunté si había alguna novedad sobre las conversaciones de su contrato. Él dijo que no y reiteró lo que dijo en el club de fans. Está muy feliz en el Bayern Munich.
“Sabemos que el club quiere extender el contrato, pero no hay prisa. Kane todavía tiene su cláusula de contrato hasta finales de enero, pero no quiere tomarla. Así que, el Bayern quiere esperar hasta que la cláusula expire antes de las próximas conversaciones. Kane estaría feliz de esperar incluso después del Mundial. ¡No hay cambios!”
Kane rechazó las riquezas ofrecidas en la Liga Profesional Saudí.
Falk continuó diciendo, con Kane habiendo rechazado las riquezas ofrecidas en otros lugares para unirse al Bayern y romper su famosa maldición de trofeos cuando se convierta en ganador del título de la Bundesliga en 2024-25: “Recuerden, escuché que cuando el Bayern de Múnich hizo su oferta por primera vez, mientras él aún jugaba para el Tottenham, Arabia Saudita estaba llamando, y habría ganado bien más de €100 millones si hubiera aceptado este trato. Harry Kane lo rechazó rotundamente e insistió en que quería ir al Bayern de Múnich para ganar títulos.
“Ha ganado varios en el FC Bayern ahora, y todavía hay esperanza de que el delantero pueda ganar la Liga de Campeones con el equipo de Vincent Kompany. Está en el ADN del Bayern de Múnich, y ahora lo está viviendo. Cada vez que hablas con Harry sobre trofeos, siempre menciona su deseo de ganar más y más con el club. ¡Eso es muy de Bayern!”
El CEO del Bayern, Jan-Christian Dreesen, dijo durante su propia visita a un club de fans cuando se le informó de la declaración pública de Kane sobre su futuro: “Si dijo eso, entonces estoy feliz por ello. Es muy importante para nuestro equipo con sus goles, su estilo de juego y sus habilidades de liderazgo.”
Añadió sobre las conversaciones respecto a nuevos términos: “Ciertamente hablaremos entre nosotros en el momento adecuado y correcto. Tenemos una gran confianza en el proceso y en Harry. He sentido especialmente en los últimos meses lo cómodos que él y su familia se sienten aquí.”
Récord de Kane: Goles y apariciones con Bayern e Inglaterra
Kane y su esposa Kate están asentados y felices en Múnich, junto a sus cuatro hijos. El experimentado delantero ha registrado 116 goles para el Bayern en 122 apariciones - reescribiendo los libros de historia y consiguiendo dos Botas de Oro en el camino - mientras también lleva su histórica cifra de goles para Inglaterra a 78 en 112 partidos.