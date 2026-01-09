Antoine Semenyo Man City GFX 16:9Getty/GOAL
Por qué Antoine Semenyo es un cambio de juego para el Manchester City: el fichaje de £65 millones puede emular a Riyad Mahrez y Raheem Sterling al aliviar la carga sobre Erling Haaland - ¡pero es un adiós a Savinho!

Cuando a Antoine Semenyo le pidieron que describiera su estilo justo después de firmar con el Manchester City desde el Bournemouth, usó cuatro adjetivos. "Rápido", "potente" y "fuerte" son palabras que usarías para describir a la mayoría de los delanteros de la Premier League, pero la última resumió por qué el City ha pagado 65 millones de libras (87 millones de dólares) para traerlo al club a mitad de temporada: "Clínico".

La búsqueda de City de Semenyo desde principios de la temporada había desconcertado a muchos aficionados y expertos, ya que el equipo de Pep Guardiola parecía bastante bien abastecido en lo que respecta a jugadores ofensivos. Jeremy Doku ha conquistado a su entrenador y a los aficionados esta temporada con actuaciones cada vez más decisivas y fascinantes, mientras que Rayan Cherki ha proporcionado sus propios momentos deslumbrantes. 

Savinho siempre fue una opción emocionante para salir del banquillo, incluso si su producto final necesitaba mejorar, mientras que City tenía aún más opciones en las bandas con Bernardo Silva y Oscar Bobb.

Pero Semenyo ofrece algo que esos jugadores mencionados anteriormente no podían: un suministro regular de goles que puede aliviar la carga sobre Erling Haaland y hacer a City más impredecible. 

Semenyo tiene el potencial de ser un fichaje que cambie el juego para City, uno que no solo eleva su empuje por trofeos esta temporada, sino que puede cambiar la dinámica del equipo en los años venideros.

    Un camino difícil hacia el Etihad

    La mayoría de los nuevos compañeros de equipo de Semenyo han estado jugando al más alto nivel desde que tenían 20 años, si no antes, y pasaron por las mejores academias de Europa. Pero el internacional ghanés ha seguido una ruta muy diferente, mucho más difícil hacia el Etihad Stadium. Arsenal y Tottenham lo rechazaron tras pruebas y ni siquiera pudo calificar en Millwall. Crystal Palace pasó ocho semanas evaluándolo pero también dijo no.

    Pero el exfutbolista y entrenador David Hockaday lo había observado durante una de esas pruebas infructuosas y sintió que había un jugador allí. Le contó a The Athletic cómo se acercó a su familia y animó a Semenyo a mudarse de su hogar en Greenwich en Londres a Swindon y estudiar ciencias del deporte en Wiltshire Sports Academy y jugar para South Gloucestershire and Stroud College, donde Hockaday dirigía un equipo que jugaría contra academias de clubes. 

    Después de que Semenyo destrozara a los jóvenes del Bristol City en un juego, Hockaday finalmente los persuadió para que incorporaran al delantero. Después de cesiones en el Bath City de la liga no profesional, Newport County en la Liga Dos y Sunderland en la Liga Uno, regresó a Bristol más preparado para manejar el fútbol del Championship. Cuando Nigel Pearson se convirtió en entrenador durante su primera temporada de regreso, le dio a Semenyo un consejo muy simple pero muy efectivo: "Tu mejor habilidad es correr y disparar, ¡así que todo lo que necesitas hacer es correr y disparar!"

    Atacando el mundo

    Semenyo tomó ese consejo en serio y la temporada siguiente contribuyó con 20 goles en la liga. A mitad de la siguiente campaña se unió a Bournemouth por £10 millones. 

    "He tenido que ser un personaje fuerte", dijo Semenyo sobre su difícil camino hacia la cima después de unirse a City. "Emocionalmente y mentalmente, he tenido que hacerme realmente fuerte. Tengo a mi familia, amigos y prometida a mi alrededor, manteniéndome animado y siempre empujándome. He tenido que empujarme bastante para superar muchos momentos difíciles; eso me ha convertido en el hombre que soy hoy: fuerte, sin miedo y listo para enfrentar al mundo".

    Eso precisamente fue lo que hizo en Bournemouth. Logró ocho goles y dos asistencias en su primera temporada completa en la Premier League y luego 11 goles y cinco asistencias la campaña pasada. Casi igualó esa cifra apenas a mitad de esta temporada, sus 10 goles solo fueron superados por Haaland y Igor Thiago de Brentford, ambos delanteros centro. 

    Esto significa que llega a City con más contribuciones de gol que cualquier jugador además de Haaland, mientras que sus números dejan en evidencia a sus compañeros de los extremos. Cherki tiene dos goles aunque sus siete asistencias son lo que ha destacado, mientras que Doku tiene un gol más cuatro asistencias. Bernardo Silva, Omar Marmoush, Savinho y Oscar Bobb no han logrado anotar en la Premier League. 

    Phil Foden es el competidor más cercano a Haaland y ahora Semenyo con siete goles, aunque sus recientes actuaciones han sido pobres, cayendo en picada mientras el City ha empatado sus últimos tres partidos, quedando seis puntos detrás de Arsenal en la carrera por el título.

    Reducir la carga sobre Haaland

    La llegada de Semenyo mejora inmediatamente las posibilidades del City de alcanzar al Arsenal, incluso si los Gunners siguen siendo los favoritos para ganar el título. Semenyo también impulsa sus esperanzas de ganar la Liga de Campeones. Pero su principal impacto debería ser a largo plazo, haciendo que el City dependa menos de Haaland y siga siendo capaz de ganar partidos cuando el prolífico noruego esté callado.

    La principal fortaleza del City en sus primeros cuatro títulos de liga bajo Guardiola, antes de la llegada de Haaland, era que los oponentes nunca sabían a quién enfocarse para detener, ya que los goles podían llegar de tantas fuentes. Si Sergio Agüero no te atrapaba, entonces Raheem Sterling lo haría. Gabriel Jesus podía tomar el relevo de Agüero, pero si no traía su puntería podía contarse siempre con Leroy Sané y Riyad Mahrez. 

    Cuando el City acumuló un récord de 100 puntos en 2017-18, seis jugadores anotaron ocho goles o más: Sané marcó 10 veces y Raheem Sterling 18 para respaldar los 21 tantos de Sergio Agüero y los 13 de Gabriel Jesus. Cuando el City retuvo el título al año siguiente y alcanzó 98 puntos, seis jugadores consiguieron siete o más goles, con Sané nuevamente alcanzando los dos dígitos y Sterling logrando 17, mientras que Agüero nuevamente lideró el camino con 21. 

    En la temporada 2019-20, cuando el City cedió su corona al Liverpool, los goles se distribuyeron aún más equitativamente, con seis jugadores logrando 11 o más y Sterling superando a Agüero como el principal goleador del equipo. Agüero apenas apareció en su última temporada, pero el City aún pudo recuperar su título gracias a que seis jugadores contribuyeron con al menos siete goles en la liga.

    Un recuerdo de Sterling y Sané

    El City a menudo jugó sin un delantero centro en la temporada 2021-22, pero ganó el título nuevamente ya que ocho jugadores anotaron siete goles o más. La llegada de Haaland ese verano cambió la composición del ataque, ya que él fue principalmente responsable de encontrar la red, pero aún así seis jugadores anotaron siete goles o más mientras el City ganaba un tercer título consecutivo y completaba el triplete. 

    Ese número se redujo a cinco jugadores en la temporada 2023-24, pero Foden logró 19 goles y Julián Álvarez 11, además Rodri dio un paso adelante con ocho. Sin embargo, la temporada pasada no fue un equilibrio saludable ya que solo tres jugadores anotaron siete o más goles. A principios de noviembre pasado, Maxime Esteve del Burnley era el segundo máximo anotador del City en la liga detrás de Haaland gracias a sus dos goles en propia puerta en un partido. Foden y Tijjani Reijnders desde entonces han dado un paso adelante, pero han estado buscando desesperadamente un jugador con la implacabilidad de Semenyo en el tercio final.

    "Estamos constantemente observando jugadores de todo el mundo," dijo el director deportivo del City, Hugo Viana, tras fichar a Semenyo. "Antoine era el que más queríamos. Ha demostrado que puede rendir en la Premier League. Es humilde, trabajador, profesional y totalmente enfocado en ser un mejor futbolista. Es ideal para nosotros. Tiene una gran calidad. Dos grandes pies, velocidad, potencia, el hábito de influir en los partidos y, lo que es importante, un espacio real para el crecimiento y desarrollo. Estoy emocionado de ver en qué tipo de jugador puede convertirse Antoine en las semanas, meses y años venideros."

    Igualmente peligroso con ambas piernas

    La calidad de Semenyo con ambos pies y su habilidad para ser igualmente efectivo en cualquiera de las alas es uno de sus mayores activos. Semenyo jugaría un partido en el lado derecho del ataque de Bournemouth y luego estaría en la izquierda en el siguiente, incluso intercambiaría flancos durante los partidos, como cuando destrozó a Luke Shaw por el ala derecha para romper una sequía de goles de tres meses durante el épico empate 4-4 contra el Manchester United, habiendo comenzado en la izquierda.

    Guardiola señaló la ambidestreza de Semenyo justo después de que firmara. "Puede jugar en ambos lados, derecho e izquierdo, usa ambas piernas increíblemente", dijo. "Ha jugado extraordinariamente en Bournemouth en los últimos años. Y como delantero también puede jugar con su ritmo. Conoce la Premier League, muchos clubes lo querían y decidió unirse a nosotros, así que solo puedo decir gracias a él."

    Savinho y Oscar Bobb son los jugadores que tienen más probabilidades de sufrir con la llegada de Semenyo. Ambos están lesionados en este momento pero el club ha estado buscando encontrar un movimiento de préstamo para Bobb. Se espera que Savinho esté fuera al menos dos meses después de sufrir una lesión muscular contra Sunderland, pero la llegada de Semenyo señala el final para un jugador que es uno de los más emocionantes de City… hasta que llega al área. 

    Sus dos oportunidades perdidas en rápida sucesión justo antes de lesionarse en Sunderland resumieron adecuadamente su carrera en el Estadio Etihad: ha mostrado repetidamente una impresionante habilidad para vencer a los defensores y crear oportunidades, pero a menudo ha fallado en concretarlas.

    Los días de Savinho están contados.

    El brasileño solo ha marcado cinco goles en todas las competiciones desde que llegó de Troyes en el verano de 2024, con solo uno de ellos en la Premier League. Consiguió ocho asistencias la temporada pasada, pero solo ha logrado una asistencia en la liga este año, sin marcar en la liga ni en la Champions League. Sus únicos goles han sido en la Carabao Cup, y el último contra el Brentford benefició de un gran desvío. 

    Guardiola dijo después del partido contra el Brentford: "La decisión final puede ser mejor, por supuesto, pero siempre valoro esta ética de trabajo y especialmente porque él va y va todo el tiempo. Y con el tiempo mejoraremos la decisión final y se convertirá en un jugador de primera, de primera clase."

    Las acciones hablan más que las palabras, y la decisión del City de fichar a Semenyo significa que los días de Savinho en el club están contados. Estaba interesado en trasladarse al Tottenham cuando hicieron una oferta por él en el verano, pero el City dijo que no, ya que habrían necesitado encontrar un reemplazo. Es difícil no ver a Semenyo como el reemplazo de Savinho y, a diferencia del brasileño, nadie puede dudar del instinto asesino de su nuevo fichaje.

