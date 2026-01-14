'¡Por el amor de Dios!' - La novia de la estrella del Real Madrid Vinicius Junior, Virginia Fonseca, cierra enfadada los rumores de matrimonio
La relación entre Vini y Fonseca
Vini Jr y Fonseca han estado juntos durante unos tres meses, pero en octubre, el extremo brasileño se disculpó con la presentadora e influencer después de que ella descubriera mensajes de texto coquetos entre la estrella y otras mujeres en su teléfono.
En ese momento, dijo: "Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Recientemente experimenté una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser o el tipo de relaciones que quiero construir.
Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien siento un enorme afecto y respeto. Desde que nos conocimos, ella ha venido a Madrid tres veces para verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. He conocido a una madre admirable y a una pareja increíble.
Aunque aún no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera. No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera que pude y que la decepcioné.
Por eso, quiero disculparme públicamente, con el corazón abierto, porque entiendo que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es reiniciar todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto."
Sin campanas de boda
Ahora, Fonseca ha respondido a los rumores en los medios brasileños de que ella y Vinicius están planeando casarse pronto.
Ella dijo en una entrevista antes del Gran Carnaval de Río, donde tiene previsto actuar como bailarina: "Creo que tú [Leo Dias] nunca te has equivocado en una noticia que has reportado sobre mí, pero en esta te equivocaste terriblemente. ¿Matrimonio? ¡Por el amor de Dios! Acabo de empezar una relación, ni siquiera han pasado tres meses. Si vas a hablar de intensidad, es real, pero no hay conversaciones de matrimonio, no hay matrimonio, no."
Preguntada sobre quién es el compañero más intenso en la relación, ella respondió: "Es obvio [que soy yo]. Mi relación con Vini me está ayudando a aprender. Soy muy intensa y él no lo es. Él dice, ‘calma, vamos con calma’. Y estoy aprendiendo. Cuando alguien es intenso, es muy malo, sufres mucho, la intensidad es mala porque solo tú estás a ese ritmo, nadie más. Mi relación con Vini será muy buena para que aprenda a controlarme, a ser menos intensa, a pensar más, a actuar con cautela."
Fonseca añadió: "¡Estoy completamente enamorada! Estoy muy feliz con Vini, me siento amada, ha sido muy bueno, increíble."
La temporada de Vinicius
Por sus estándares habituales, Vinicius ha tenido una temporada difícil en el Real, anotando seis goles y proporcionando ocho asistencias en 27 partidos en todas las competiciones. Se informó que tenía una relación no muy amistosa con Xabi Alonso, quien fue relevado de sus funciones de entrenador esta semana. Vinicius espera recuperar su forma rápidamente bajo el nuevo jefe Alvaro Arbeloa, habiendo sido objeto de silbidos por parte del público del Bernabéu.
Una de las últimas acciones de Alonso como entrenador del Real fue defender a Vinicius, diciendo a los periodistas después de su victoria 5-1 sobre el Real Betis: "Creo que Vini contribuyó mucho. Comenzó el partido bien, hizo que [Ortiz] recibiera una tarjeta, así que tuvieron que cambiar de lateral derecho. [Vini] fue muy peligroso, especialmente en la primera mitad. Sigue adelante, contribuye al equipo. Personalmente, me gustó el juego de Vini. Será fundamental para nosotros ahora."
¿Qué sigue?
El Real está a cuatro puntos detrás de los campeones defensores, Barcelona, en la cima de La Liga. Arbeloa estará en la línea de banda por primera vez cuando el Real juegue contra el Albacete en la Copa del Rey el miércoles.