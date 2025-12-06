¿Podría Mohamed Salah realmente dejar el Liverpool después de haber sido suplente en dos partidos consecutivos bajo el mando de Arne Slot?

No se puede negar, sin embargo, que la situación de Salah continuará siendo un tema de conversación importante antes, durante y después de la próxima Copa Africana de Naciones. Al fin y al cabo, estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia del Liverpool, haciendo que su terrible bajón de forma sea el tema de un gran debate.

Carragher afirmó recientemente que "sus piernas se han ido", pero eso es muy difícil de creer (y también probablemente ofensivo), dado que Salah estaba destrozando la Premier League hace seis meses y es conocido por mantenerse en excelente condición física.

Sin embargo, sería muy interesante saber dónde está su mente en este momento. Cuando Salah firmó su nuevo contrato, expresó repetidamente lo "feliz" y "emocionado" que estaba por hacerlo, ya que creía que el Liverpool era capaz de ganar más títulos importantes, y eso ya no parece ser el caso. Slot también dijo que Salah aceptó ser dejado fuera en la victoria contra el West Ham con su nivel habitual de "profesionalismo", pero no pudo haber estado contento de ser dejado fuera nuevamente el miércoles.

"Salah necesita confianza y amor de un entrenador," dijo Redknapp en Sky. "Entonces, para que [Slot] lo deje fuera en una situación en la que posiblemente lo vas a perder por ocho partidos en la Copa Africana... Tienes que jugarlo mientras puedas. Él es el futbolista superestrella del Liverpool, pero claramente el entrenador no lo cree en este momento.

"No lo compararía con cuando Alan Shearer fue dejado fuera por Ruud Gullit hace todos esos años y terminó siendo un choque masivo donde uno tuvo que irse, pero sí parece que algo tiene que ceder, porque no hay manera de que Mohamed Salah esté contento siendo un jugador secundario en este equipo. No creo que vaya a terminar bien de ninguna manera."

El temor de Redknapp ciertamente no es infundado. Por loco que parezca, existe la posibilidad de que uno de Salah y Slot no esté en el Liverpool al final de enero, lo cual sería el giro más increíble dado lo exitosamente que se combinaron para entregar un título la temporada pasada.

Al mismo tiempo, no sería sorprendente en absoluto ver a Salah ser llamado para el crucial viaje del sábado a Leeds United (particularmente porque Slot parece tener una inexplicable falta de fe en Federico Chiesa), mientras habrá dos oportunidades más para que el extremo recuerde a todos su duradera clase, contra el Inter y el Brighton, antes de que se dirija a Marruecos a finales de este mes.

Si los últimos dos partidos nos han enseñado algo, sin embargo, es que Salah ya no es un titular seguro bajo Slot y el estatus del atacante solo es probable que se vea aún más socavado mientras esté fuera en deber internacional. La historia continúa, entonces, pero podría terminar más abrupta - y dolorosamente - de lo que cualquiera podría haber predicho en abril.