¿Podría Lionel Messi regresar al Barcelona en calidad de préstamo en enero? Joan Laporta responde a la pregunta sobre la transferencia después de la visita "espontánea" de la estrella del Inter Miami al renovado Spotify Camp Nou
¿Podría Messi realmente regresar al Barcelona?
Messi ha causado un revuelo esta semana al hacer una visita secreta al Camp Nou y al insinuar una reunión. En un mensaje publicado en Instagram, concluyó con las palabras: "Espero que un día pueda regresar, y no solo para decir adiós como jugador, ya que nunca tuve la oportunidad de…". La cuestión de un posible regreso de Messi como jugador ha sido planteada a Laporta, pero ha sido rechazada abruptamente por el presidente del Barcelona. Le dijo a Catalunya Radio: "Por respeto a Messi, a nuestros jugadores y a nuestros miembros, no es el momento de especular con escenarios poco realistas."
Laporta reacciona a la visita secreta de Messi
Laporta también compartió sus pensamientos sobre el reciente viaje de Messi a casa y reveló que no tenía idea de que el ganador de la Copa del Mundo planeaba visitar el estadio. Añadió: "No sabía que venía, pero el Spotify Camp Nou es su hogar. Cuando me explicaron cómo sucedió, creo que fue una pequeña y dulce decisión impulsiva; acababa de terminar de cenar y le apetecía venir con algunos amigos. Es justo que Leo reciba el homenaje más hermoso del mundo. Cuando esté terminado, tendremos una capacidad de 105,000 aficionados, así que nos encantaría tenerlo allí. Estamos trabajando en el homenaje y en asegurar que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y como parte del homenaje, nos gustaría ofrecer a Leo el tributo que se merece."
Barcelona está esperando celebrar un homenaje a Messi una vez que las obras de renovación en el famoso antiguo estadio del club estén finalmente terminadas. Messi no tuvo la oportunidad de despedirse adecuadamente de los aficionados del Barcelona cuando se fue apresuradamente al Paris Saint-Germain en 2021, después de que los catalanes no pudieran financiar un nuevo contrato para la superestrella. Laporta ha dicho repetidamente que un homenaje para Messi sería la manera perfecta de inaugurar el renovado Camp Nou, aunque aún no se han anunciado planes oficiales.
Messi revela su deseo de regresar a Barcelona
Messi recientemente firmó un nuevo contrato hasta el final de la temporada 2028 de la MLS en Inter Miami, poniendo fin de manera efectiva a la posibilidad de regresar permanentemente a Barcelona. El jugador de 38 años dice que fue una "decisión fácil" de tomar ya que continúa disfrutando la vida con el equipo de la MLS. Sin embargo, también ha revelado recientemente cuánto le gustaría regresar a Barcelona con su familia en el futuro, ya que extraña la ciudad. Se ha especulado que Messi podría volver a firmar con el Barça en calidad de préstamo en enero para mantener su forma física completa antes de comenzar la pretemporada con Inter Miami para la campaña 2026 de la MLS, con la vista puesta en el Mundial del próximo verano.
Hablando antes de su visita secreta al Camp Nou, le dijo a Sport: "Extrañamos mucho Barcelona, que los niños continuamente, y mi esposa, hablan sobre Barcelona, la idea de vivir allí nuevamente. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que queremos. Tengo muchas ganas de regresar al estadio cuando esté terminado porque desde que fui a París no he vuelto al Camp Nou y luego se fueron a Montjuic. Va a ser raro volver al nuevo estadio y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo y va a ser emocionante vivirlo nuevamente y recordar todo lo que fue, más allá de que el estadio sea diferente. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias."
Messi listo para los amistosos de Argentina
Messi está actualmente con la selección de Argentina, preparándose para un amistoso contra Angola durante el parón internacional. Los dos equipos se enfrentarán el viernes, y se espera que Messi sea titular en el partido.
