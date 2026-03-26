Playoffs de la UEFA: cómo funcionan y todos los partidos programados para las semifinales

En Europa, las plazas disponibles pasan de 13 a 16: dado que las eliminatorias se estructuran en 12 grupos, los ganadores de cada grupo se clasifican directamente para el Mundial; los demás deben seguir luchando, con la esperanza de conseguir una plaza «in extremis». Y aquí es donde entran en juego las repescas.

Las 4 plazas restantes para la UEFA se asignan mediante un sistema de eliminatorias que representa la última oportunidad para quienes no han logrado terminar en cabeza de su grupo.

En las eliminatorias participan 16 equipos. La composición es la siguiente:

-los 12 segundos clasificados de los grupos de clasificación;

-4 equipos procedentes de la Liga de Naciones, seleccionados entre los ganadores o, en cualquier caso, entre los mejor clasificados de las distintas ligas que aún no se han clasificado directamente o mediante el segundo puesto.

Entre ellas se encuentra también Italia, llamada una vez más a jugárselo todo a vida o muerte.