Ya estamos ahí: en cinco días se conocerán todos los participantes europeos en el Mundial de 2026. De las 16 selecciones que siguen en liza, entre las que se encuentra Italia, pasarán cuatro: las ganadoras de los cuatro grupos de cuatro equipos en los que se estructuran las eliminatorias. Veamos cómo funcionan.
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Playoffs de la UEFA: cómo funcionan y todos los partidos programados para las semifinales
LA COMPOSICIÓN DE LOS PLAYOFFS
En Europa, las plazas disponibles pasan de 13 a 16: dado que las eliminatorias se estructuran en 12 grupos, los ganadores de cada grupo se clasifican directamente para el Mundial; los demás deben seguir luchando, con la esperanza de conseguir una plaza «in extremis». Y aquí es donde entran en juego las repescas.
Las 4 plazas restantes para la UEFA se asignan mediante un sistema de eliminatorias que representa la última oportunidad para quienes no han logrado terminar en cabeza de su grupo.
En las eliminatorias participan 16 equipos. La composición es la siguiente:
-los 12 segundos clasificados de los grupos de clasificación;
-4 equipos procedentes de la Liga de Naciones, seleccionados entre los ganadores o, en cualquier caso, entre los mejor clasificados de las distintas ligas que aún no se han clasificado directamente o mediante el segundo puesto.
Entre ellas se encuentra también Italia, llamada una vez más a jugárselo todo a vida o muerte.
CÓMO FUNCIONAN LOS PLAYOFFS
Los 16 equipos se dividen en cuatro grupos (A, B, C y D), cada uno compuesto por cuatro selecciones. La distribución se realiza teniendo en cuenta la clasificación de la FIFA y la procedencia (clasificatorios o Liga de Naciones), creando cuatro categorías:
-las mejores selecciones del ranking;
-las segundas mejores;
-las demás clasificadas de las fases de grupos;
-los equipos repescados de la Liga de Naciones.
Mediante el sorteo se conforman los cuatro mini-cuadros, cada uno de los cuales pone en juego una plaza para el Mundial. Cada camino es una especie de torneo a eliminatoria directa a un solo partido: para clasificarse para el Mundial se necesitan, por tanto, dos victorias en dos partidos, el 26 de marzo en la semifinal en casa del mejor clasificado y el 31 de marzo en la final en casa del ganador del sorteo. Quien pierda queda fuera, sin posibilidad de apelación. Quien gane conocerá inmediatamente a sus rivales en el Mundial:
-El ganador de la Ruta A (la de Italia) acabará en el Grupo B con Canadá, Catar y Suiza
-El ganador de la Ruta B, en el Grupo F con Holanda, Japón y Túnez
-El ganador de la Ruta C irá al Grupo D con EE. UU., Paraguay y Australia
-El ganador de la Ruta D, en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur
LAS PARTIDOS DE SEMIFINALES (26 DE MARZO)
Ruta A
Semifinal 1: Italia contra Irlanda del Norte, Bérgamo
Semifinal 2: Gales contra Bosnia y Herzegovina, Cardiff
Ruta B
Semifinal 3: Ucrania contra Suecia, Valencia
Semifinal 4: Polonia contra Albania, Varsovia
Ruta C
Semifinal 5: Turquía contra Rumanía
Semifinal 6: Eslovaquia contra Kosovo
Ruta D
Semifinal 7: Dinamarca contra Macedonia del Norte
Semifinal 8: República Checa contra República de Irlanda