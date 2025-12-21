Getty Images
¿El plan de escape de Vinicius Jr? ¡El extremo del Real Madrid deja una pista en las redes sociales después de huir de los abucheos del Bernabéu hacia el soleado Dubái!
Vini Jr abucheado mientras el Madrid registra victorias consecutivas en la liga.
Después de vencer al Alavés el fin de semana pasado, el Madrid de Xabi Alonso obtuvo una cómoda victoria 2-0 sobre el Sevilla el sábado, con goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Vinicius fue incluido en la alineación titular junto a Mbappé y Rodrygo en el ataque y permaneció en el campo durante 83 minutos antes de ser sustituido.
El extremo brasileño, que ha tenido una campaña 2025-26 decepcionante, habiendo marcado solo cinco goles y proporcionado ocho asistencias en todas las competiciones, fue abucheado por el público local en el Bernabéu, lo que avivó nuevas especulaciones sobre el futuro a largo plazo del jugador en el club.
La enigmática publicación en redes sociales de Vini Jr y su viaje a Dubái.
Solo un día después de ser abucheado por los aficionados del Madrid, Vinicius se dirigió a un cálido Dubái durante el breve descanso invernal en La Liga. Aunque se informa que el viaje del jugador de 25 años a los EAU forma parte de la asociación comercial del Madrid con Visit Dubai, lo que atrajo la atención de todos fue su enigmática acción en las redes sociales.
En su leyenda en su historia, Vini Jr escribió: "Estamos aquí otra vez". Sin embargo, la acción que acaparó los titulares fue su cambio de foto de perfil. La estrella de la Selecao cambió su anterior perfil con la camiseta del Madrid por una con los colores de Brasil.
A Madrid le dicen que son 'incontrolables'
Las leyendas del Bayern Munich, Oliver Kahn y Dietmar Hamann, dieron un veredicto contundente sobre el tumultuoso inicio de Alonso en Madrid a principios de este mes. Mientras que el legendario portero Kahn argumentó que la obsesión táctica del español choca con el ADN del club, Hamann afirmó que la plantilla es ahora 'inmanejable' después de que Vinicius fuera permitido socavar la autoridad del entrenador.
Hablando en Sky Sport Germany, el ex CEO del Bayern, Kahn, sugirió que estas luchas eran inevitables porque la filosofía de Alonso es fundamentalmente incompatible con la cultura 'Galáctica'. "No es sorpresa porque su idea no encaja con el Real Madrid", explicó Kahn. "El enfoque que Xabi persigue con este fútbol de sistema y juego posicional requiere jugadores muy específicos. Sin embargo, en el Real Madrid se juega un fútbol completamente diferente.
"Se trata de libertad e individualidad; los jugadores no quieren ser presionados en sistemas allí, y ese es el gran malentendido. Necesitas un entrenador que encuentre la mejor manera de unir a los superestrellas, pero no uno que comience a explicarles que deben jugar un sistema muy específico."
"El declive comenzó con el FIFA Ballon d'Or, cuando Vini Jr. y todo el club boicotearon el evento," añadió Hamann. "Eso le dio a Vini la sensación de que es más grande que el club. Luego vino el Barcelona, cuando fue sustituido después de 70 minutos, hizo un gran escándalo y no recibió castigo.
"El entrenador estaba acabado después de eso, y ahora esto es solo una consecuencia de lo que ha sucedido en los últimos meses. En este momento, son inmanejables. Se necesitaron cinco o seis meses para quemar la acción más caliente del mercado de entrenadores, y si Alonso no puede manejarlo, entonces Dios tenga piedad de quien lo siga."
¿Se quedará Vini Jr en Madrid?
En los últimos meses ha habido mucho drama alrededor del vestuario del Madrid, que supuestamente se estaba desmoronando. Vinicius, visto como el centro del malestar, aparentemente sentía que su rol había sido disminuido en el club. Ser dejado fuera de las alineaciones principales y ser utilizado de manera inconsistente solo profundizó su irritación. Mientras tanto, se decía que algunas de las figuras destacadas del club - Mbappe, Thibaut Courtois, Arda Guler, Dean Huijsen y Alvaro Carreras - apoyaban firmemente a Alonso.
El punto de inflexión llegó durante el último Clásico, cuando el jugador de 25 años reaccionó con enojo tras ser sustituido. Vinicius emitió una disculpa por escrito días después pero omitió intencionalmente el nombre de Alonso. Esa omisión fortaleció la percepción de una relación fracturada.
Pero según informes en Mundo Deportivo, el brasileño luego se disculpó en persona tanto con el personal como con todo el equipo. Y cuando el Madrid venció al Olympiacos 4-3 en Grecia, Vinicius caminó directamente hacia Alonso al final del partido, los dos se abrazaron públicamente, señalando un deseo de avanzar y estabilizar la situación. Sin embargo, el extremo aún no ha llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato con los Blancos.
