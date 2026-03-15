Pisa-Cagliari, las notas de CM

Los locales, que quizá hayan disputado su mejor partido de la temporada, a pesar de jugar con un hombre menos durante gran parte del encuentro, demostrando que aún tienen muchas ganas de luchar.

Nicolas 6,5: poco puede hacer ante el gol encajado; por lo demás, controla bien el partido.

Calabresi 6,5: juega un partido muy convincente, seguro en los duelos defensivos, y se incorpora bien en los contraataques. Tiene que salir por lesión al final de la primera parte. (Desde el minuto 1 de la segunda parte, Albiol 6: en la jugada del gol se deja desplazar un poco por Pavoletti, por lo demás, buena entrada en el campo).

Caracciolo 8: un partido que recordará durante mucho tiempo. En fase defensiva es un auténtico muro, pero hoy hace historia en su carrera, y quién sabe si también en la temporada actual, en el área rival, donde consigue un doblete de gran carácter.

Canestrelli 7: excelente partido en ambas fases. Imprescindible en los dobles marcajes.

Leris 7: partido completo. Corre muchísimo, ayudando bien a los suyos detrás de la línea del centro del campo y ofreciendo excelentes ideas también en el campo contrario. (Desde el minuto 45 de la segunda parte, Toure: s.v.)

Marin: s.v. (desde el minuto 16 de la primera parte, Hoejholt 6,5: buen impacto en el partido. Seguro en los duelos, hace valer su presencia).

Aebischer 7: mucha fuerza en una zona del campo de alto riesgo, sobre todo en inferioridad numérica.

Angori 7,5: toca un número impresionante de balones, corre y presiona durante todo el partido. Excelente comunicación con Moreo y también muy bueno en las jugadas a balón parado.

Moreo 8: una de sus mejores actuaciones hasta la fecha. Demuestra un carácter enorme, marcando el gol que abre el marcador y mostrándose peligroso en otras tantas ocasiones. Se retira entre los merecidos aplausos de su público.

Tramoni 6,5: juega bien de espaldas a la portería con sus compañeros de ataque, probando también algunos disparos desde lejos. (Desde el minuto 27 de la segunda parte, Akinsanmiro 6,5: ayuda bien a sus compañeros).

Durosinmi 4,5: comete un error garrafal en la primera parte que deja a su equipo en inferioridad numérica durante casi todo el partido.

Hiljemark 7,5: Un Pisa combativo y bien planteado, que sufre muy poco a pesar de quedarse con diez desde la primera parte. Excelente lectura del partido, con cambios acertados en el momento adecuado.