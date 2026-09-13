La victoria marcó la primera vez que el Ipswich Town gana un partido de la Premier League remontando desde diciembre de 2001, lo que le aupó hasta la octava posición de la tabla con seis puntos en cuatro jornadas.

El técnico Gary O'Neil elogió la capacidad de reacción de su equipo tras el pitido final: "Me alegro por los jugadores y por la afición. Es difícil ganar fuera de casa en la Premier League siendo un equipo recién ascendido. Lo hemos conseguido en el segundo partido fuera de casa de la temporada.

"Un carácter fantástico, tres buenos goles y parecemos un equipo peligroso. Hay muchos aspectos positivos. Tenemos mucho que mejorar, pero en cuanto al carácter, hubo cosas muy positivas."