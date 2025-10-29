"Piensa que es Pep Guardiola": El vestuario del Real Madrid amenaza con volverse en contra del "inalcanzable" Xabi Alonso

La frustración continúa acumulándose detrás de escena. Algunos jugadores sienten que su libertad en el campo está restringida. Algunos piensan que Alonso es distante. Una fuente interna cercana al vestuario del Madrid ha revelado las dificultades que Alonso enfrenta actualmente. Hablando con el Athletic, la fuente dijo: "Algunos de ellos han ganado tanto sin hacer estas cosas que cuando se les han impuesto, se han quejado. Cree que es Pep Guardiola, pero por ahora solo es Xabi."

Esa línea supuestamente sigue apareciendo en las conversaciones alrededor del equipo. No del todo halagadora. Parte admiración, parte escepticismo. La tormentosa salida de Vinicius Junior tras ser sustituido contra el Barcelona puso de relieve la tensión, pero parece que los problemas pueden ser más profundos que eso.

Algunos sienten que Alonso es "inaccesible". Las comparaciones con el estilo abierto y cálido de Ancelotti solo hacen que la brecha parezca más grande. Especialistas en entrenamiento, reglas más estrictas, acceso restringido, cambios diseñados para mejorar el enfoque. Y, sin embargo, cambia la atmósfera. El equipo está respondiendo con niveles mejorados en el campo, pero no todos están contentos con ello.