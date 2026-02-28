Phil Parkinson elogia la «increíble resistencia» del Wrexham, mientras los Red Dragons dan un paso más hacia los play-offs del Campeonato

La clave de la victoria estuvo en la defensa de la ventaja de 1-0. Tras el partido, Parkinson admitió que los Red Dragons estaban sometidos a una enorme presión, pero demostraron un gran carácter para aferrarse a la victoria.

«Hoy hemos demostrado una resistencia increíble para conseguir la victoria», afirmó. «Hubo algunos momentos clave en el partido. Las brillantes paradas de [Issa] Kabore y [George] Dobson, y luego el magnífico remate de Ollie.

Arthur detuvo su primer disparo a puerta, pero vaya parada. Sabemos que Carey es letal en esas situaciones. Ha disparado raso y con fuerza, entre las piernas, y Arthur ha realizado una parada decisiva».

Continuó calificando de «excepcional» la forma en que el Wrexham defendió su portería, antes de añadir: «Sabíamos, al venir aquí, que se trataría de los primeros contactos en las jugadas a balón parado y en el juego general.

Piensa en cuántas veces ha entrado hoy el balón en el área y ha salido con un jugador del Wrexham rematándolo o reaccionando al segundo balón».