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Peter Schmeichel explica la verdad tras la incómoda entrevista a Lisandro Martinez
Rechazo de los aficionados a las declaraciones tras el partido
En The Overlap, Schmeichel explicó el incómodo intercambio que se produjo tras la derrota por 2-0 del Manchester United. Los aficionados se mostraron descontentos cuando pareció restar importancia a las duras críticas de Martinez a la ambición de la directiva.
Martinez acababa de conceder una explosiva entrevista a Amazon Prime antes de ser dirigido hacia CBS Sports. Schmeichel insistió en que desconocía por completo las declaraciones anteriores, lo que hizo que su intento de orientar la conversación hacia una visión positiva pareciera inoportuno a los espectadores.
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Schmeichel explica la confusión durante la retransmisión
Schmeichel describió el caos de la zona flash y señaló que, en realidad, tenía previsto entrevistar a otro jugador. «Terminó aquella entrevista y lo metieron en la mía. Por eso, cuando ves la entrevista, parezco un poco sorprendido. En ese momento no sabía lo que había dicho», explicó Schmeichel. «No tenía ni idea de que estuviera arremetiendo de aquella manera. No me di cuenta de que estaba diciendo todo eso, así que, visto en conjunto, mi entrevista quedó un poco torpe».
Martinez exige más al club
Durante la polémica entrevista, Martinez expresó su profunda frustración por la falta de profundidad de la plantilla. «La rotación en el equipo... Tenemos muchos partidos y hay que rotar a los jugadores. Para mí, no tenemos la mejor plantilla», afirmó. «No voy a callarme. Necesitamos más ambición, tenemos que hablar más de ganar la Champions League y la Premier League».
Schmeichel intentó quitar hierro al asunto: «Pero la buena noticia es que todavía estamos en octubre, queda mucho por delante». Martinez le interrumpió de inmediato: «Sí, pero todas las temporadas decimos lo mismo. Si no decimos la verdad, nada cambiará».
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¿Qué le espera ahora a Martinez?
El Manchester United ha sancionado a Martinez con una multa por sus críticas públicas a los dirigentes del club. Sin embargo, el jugador pidió disculpas recientemente en las redes sociales tras mantener conversaciones positivas con la directiva. Martinez seguirá disponible para jugar y se espera que forme parte de la convocatoria cuando el equipo viaje a Elland Road para enfrentarse al Leeds el domingo.
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