'Los pequeños detalles nos dejaron fuera' - Alejandro Zendejas y el América caen en un final desgarrador ante el Monterrey de Sergio Ramos
América cae 3-2 en el global
En un partido que parecía tener totalmente bajo control, con goles de Alejandro Zendejas y Raúl Zúñiga en los minutos 30 y 59, respectivamente, al América no le alcanzó para avanzar a la siguiente ronda. Lo que pintaba para ser una victoria rutinaria terminó convirtiéndose en una pesadilla para el club y para los aficionados que abarrotaron el Estadio Ciudad de los Deportes.
Gol anulado cambió el impulso
Al minuto 73, Zúñiga marcó el que habría sido el 3-0 para prácticamente sentenciar el pase del América a semifinales, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Aun así, el panorama seguía siendo ampliamente favorable para los azulcremas, especialmente después de la expulsión de Jesús Rodríguez al 84', que dejó a Rayados con 10 hombres.
Sin embargo, ni la superioridad numérica ni el dominio mostrado a lo largo del partido pudieron evitar el golpe definitivo. En el tiempo añadido, un gol del internacional mexicano puso fin al torneo americanista. América ganó 2-1 el encuentro, pero el marcador global favoreció 3-2 a Monterrey.
'Pequeños detalles' le costaron al América
Jardine fue expulsado en los minutos finales, lo que dejó a su asistente Paulo Víctor como encargado de atender a los medios tras la eliminación.
“Creemos que teníamos un buen plan de juego, pero fueron los pequeños detalles los que nos dejaron fuera. Tuvimos el partido bajo control hasta cierto punto, pero en este tipo de duelos, donde los márgenes son muy estrechos, terminamos siendo eliminados”, explicó el auxiliar.
Añadió que cuentan con el respaldo total de la directiva del América para continuar con el proyecto de cara al Clausura 2026.
¿Qué sigue?
América queda fuera y Jardine afronta el primer gran tropiezo de su gestión en la Liga MX. Mientras tanto, los Rayados de Monterrey avanzan, con Sergio Ramos y el equipo de Domenec Torrent ya instalados en la siguiente ronda.
