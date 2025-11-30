'Los pequeños detalles nos dejaron fuera' - Alejandro Zendejas y el América caen en un final desgarrador ante el Monterrey de Sergio Ramos

Al minuto 73, Zúñiga marcó el que habría sido el 3-0 para prácticamente sentenciar el pase del América a semifinales, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Aun así, el panorama seguía siendo ampliamente favorable para los azulcremas, especialmente después de la expulsión de Jesús Rodríguez al 84', que dejó a Rayados con 10 hombres.

Sin embargo, ni la superioridad numérica ni el dominio mostrado a lo largo del partido pudieron evitar el golpe definitivo. En el tiempo añadido, un gol del internacional mexicano puso fin al torneo americanista. América ganó 2-1 el encuentro, pero el marcador global favoreció 3-2 a Monterrey.