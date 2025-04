Pep Guardiola y el Manchester CIty necesitan ser tan despiadados con Ilkay Gundogan como con Kevin De Bruyne

La segunda etapa del alemán en Inglaterra ha sido decepcionante, y Pep Guardiola debe decirle amablemente que su tiempo ha terminado.

La elección más fácil que un entrenador tiene que hacer es decidir deshacerse de un jugador que no le gusta, y Pep Guardiola lo ha hecho en múltiples ocasiones. Ha habido jugadores que rápidamente se dio cuenta de que no eran lo suficientemente buenos para su equipo, como Kalvin Phillips y Ferran Torres, quienes duraron menos de 18 meses en el Manchester City. Luego han habido jugadores cuyo talento y calidad no estaban en duda, pero cuya actitud hacía imposible trabajar con ellos, como Zlatan Ibrahimovic cuando estaba en Barcelona o Joao Cancelo en el City.

Lo más difícil para un entrenador es saber cuándo dejar ir a una leyenda del club. Sir Alex Ferguson fue uno de los mejores en identificar cuándo era el momento adecuado para separarse de un jugador y aprendió desde temprano a quitar la emoción de la decisión.

"Tenía que recordar que era el entrenador del Manchester United, no su padre y tenía que ir a decirles que su tiempo había terminado," dijo en el World Business Forum en 2016. "Algunas personas podrían decir que es despiadado, pero se trata de lealtad al club. Soy su entrenador, empleado por ellos, y depende de mí asegurarme de que el Manchester United siga siendo el mejor equipo."

Guardiola es menos hábil al dejar ir a jugadores a los que les tiene cariño y recientemente admitió que esa debilidad particular había sido perjudicial para su equipo del City esta temporada. El entrenador reveló en enero que había rechazado la oportunidad de fortalecer su plantilla el verano pasado por lealtad a los jugadores clave que habían ganado al City un cuarto título de la Premier League récord, pero pronto llegó a lamentar esa decisión después de que su equipo fue diezmado por lesiones.

"En el verano, el club lo pensó y dije 'no, no quiero hacer ningún fichaje," dijo. "Confié mucho en estos chicos y pensé que podía hacerlo de nuevo. Pero después de las lesiones – wow – tal vez deberíamos haberlo hecho."

Guardiola finalmente descubrió su lado más implacable a principios de este mes cuando le dijo a Kevin De Bruyne que no quería que permaneciera en el club más allá de la expiración de su contrato. Y ahora tiene una decisión similar que tomar con otro legendario del club que ha pasado su mejor momento: Ilkay Gundogan.