¿Pep Guardiola realmente se va del Manchester City? La verdad detrás de los rumores de salida que rodean al venerado técnico, al descubierto

A pesar del misterio que rodea el futuro de Pep Guardiola, los dirigentes del City insisten en que no conocen los planes de su entrenador para el futuro, según ESPN. Fuentes cercanas a la agencia que trabaja con los representantes de Guardiola añaden que cualquier información sobre el futuro del técnico del City está «fuertemente protegida». Se dice que los rumores se generan por comentarios entre ejecutivos rivales, agentes y jugadores, pero las conversaciones sobre una posible salida en verano de Guardiola se niegan a desaparecer, y ahora habría pocas sorpresas si esta fuera la última temporada del catalán con el equipo de la Premier League.

Guardiola ha disfrutado de un éxito fenomenal en el Etihad Stadium, ganando seis títulos de la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup en dos ocasiones, además de la Champions League. Sin embargo, los jefes del Man City no temen la perspectiva de que se marche, según el Mirror. Se espera una decisión esta temporada sobre si Guardiola se marchará o cumplirá su contrato, y el City cree que tiene las bases adecuadas para seguir adelante con éxito sin Guardiola una vez que finalmente se despida del club.