Pep Guardiola pide a Erling Haaland que «deje de hablar» con el Real Madrid, ya que el Manchester City está preocupado por el futuro del delantero

La presencia del Madrid en esta historia no es ninguna sorpresa para quienes siguen el panorama futbolístico europeo. El gigante español lleva mucho tiempo interesado en el exjugador del Borussia Dortmund, un interés que no ha hecho más que intensificarse a medida que busca reforzar aún más su línea de ataque. Según se informa, Florentino Pérez está dispuesto a explorar todas las vías posibles para llevar al delantero a la capital española el próximo verano, intuyendo una posible oportunidad si el jugador muestra su deseo de cambiar de equipo.

Aunque un acuerdo de esta magnitud sigue siendo teóricamente complejo, la amenaza es lo suficientemente real como para haber impulsado a Guardiola a actuar. La obsesión del entrenador por mantener un entorno estéril, en el que solo importa lo que ocurre en el campo, le ha llevado a mostrarse firme con su pupilo estrella. El mensaje es claro: el diálogo entre el entorno del jugador y los actuales campeones de Europa debe cesar inmediatamente para preservar la integridad de la actual campaña del City.