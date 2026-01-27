Mientras que el entrenador estaba en un estado de ánimo generalmente positivo después de que el City volviera a ganar tras sus desgarradoras derrotas ante el Manchester United y el Bodo/Glimt, su actitud cambió cuando se le preguntó sobre la decisión del árbitro Farai Hallam de no otorgar a su equipo un penalti por mano después de ser aconsejado por el VAR para revisar la jugada.

Mientras el entrenador de los Wolves, Rob Edwards, lo elogió por mostrar "buen carácter y fortaleza para mantener su decisión en el campo", Guardiola insinuó que Hallam estaba tratando de hacerse un nombre y citó el incidente como el último ejemplo de decisiones en contra del City.

"Me encantaría tener a los jugadores para luchar contra eso, a pesar de ellos [los árbitros] nueve años, seis Premier Leagues lo que hemos hecho", dijo Guardiola. Fue el último ejemplo del jefe del City intentando crear una mentalidad de asedio para motivar a sus jugadores en los últimos meses de la temporada, que algunos creen podría ser su última.

Pero su representación del City como los valientes desvalidos luchando contra un establecimiento que está en su contra no engaña a nadie...