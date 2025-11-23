Pep Guardiola quiere comprar una mansión de lujo en Barcelona por 15.5 millones de euros, mientras se acerca la finalización del divorcio del entrenador del Manchester City de su esposa Cristina Serra

La pareja ha estado junta por más de 30 años, habiéndose conocido en 1994 y casado en 2014. Sin embargo, a pesar de separarse, los informes sugieren que Guardiola y Serra han permanecido amigables y continúan viéndose como una familia con sus tres hijos.

Las negociaciones sobre su divorcio se han descrito como "amistosas" ya que la pareja utiliza el mismo abogado para resolver los detalles más finos en su divorcio. Al usar el mismo abogado, significa que el fin de su matrimonio no será impugnado ni por Guardiola ni por Serra.

El divorcio fue descrito como "inminente" en agosto con informes en España sugiriendo que no hay vuelta atrás para la pareja española. Y se dice que Guardiola está considerando adquirir una mansión en Barcelona valorada en 15.5 millones de euros, que está a solo un corto paseo de la casa marital de Guardiola y Serra.