Pep Guardiola aborda los rumores sobre un regreso al Barcelona mientras el jefe del Manchester City admite que 'todos quieren jugar y entrenar' a los campeones de La Liga
La brillante carrera de Guardiola en el Barcelona como jugador y entrenador
La historia de Guardiola en Barcelona está marcada por dos capítulos notables que destacan su influencia tanto como jugador como entrenador. Como jugador, salió de La Masia convirtiéndose en el mediocampista clave del Dream Team de Johan Cruyff. Jugando como un mediocentro organizador, controlaba el tempo, mantenía el balón en movimiento y comenzaba los ataques con calma e inteligencia. Su aguda lectura del juego y comprensión del espacio lo hicieron el jugador ideal para el estilo de Cruyff. Durante sus años en el club, ganó seis títulos de La Liga, la Copa de Europa de 1992 y varios trofeos nacionales.
Cuando asumió el cargo de entrenador del primer equipo en 2008, Guardiola llevó al Barcelona a un nuevo nivel. Mejoró el juego posicional del club, implementó una presión intensa y movió a Lionel Messi al rol de falso nueve, lo que cambió el fútbol de ataque moderno. También confió en los jóvenes, dando oportunidades a Sergio Busquets y Pedro, quienes se convirtieron en partes importantes del equipo. En cuatro temporadas, ganó 14 trofeos, incluidas dos Ligas de Campeones y tres títulos de La Liga, y dejó un estilo de fútbol que todavía guía al Barcelona e influye en el juego mundial.
Guardiola no descarta un regreso al Barcelona
En una entrevista al medio español RAC1, Guardiola enfatizó que el club le ha dado todo tanto como jugador como entrenador y por esta razón se niega a descartar un regreso a Barcelona. “No descarto al Barça”, dijo.
Sin embargo, también señaló que hay entrenadores más jóvenes que sentirían la misma emoción que él una vez sintió por tomar el puesto. “La vida se trata de etapas y ahora mismo seguramente hay entrenadores jóvenes que tienen la misma emoción que yo tenía por ellos en ese momento”, agregó.
El Barça enfrenta una agitación a medida que se acercan las elecciones
El Barcelona se dirige hacia una elección presidencial crucial en 2026, programada para llevarse a cabo entre marzo y mayo, con Joan Laporta listo para buscar la reelección. Su principal rival será Victor Font, quien ha regresado a la escena política con una campaña renovada y un fuerte mensaje de reforma. Font ha ganado un impulso significativo después de recibir el respaldo público de Xavi Hernández. El exentrenador del Barcelona asistió al lanzamiento de la campaña de Font junto a varios dignatarios del club y exjugadores, señalando una clara división dentro de la comunidad del Barcelona.
Font ha criticado abiertamente la administración de Laporta, acusando al club de ocultar 80 millones de euros (£67m/$87m) en pérdidas financieras y cuestionando la transparencia de las decisiones de la junta directiva. También ha criticado el manejo de Laporta en la renovación del Camp Nou, especialmente la decisión de adjudicar la renovación del proyecto a la empresa turca Limak a pesar del fuerte desacuerdo interno y las preocupaciones planteadas por los miembros de la dirección del club.
Con Laporta defendiendo su legado y Font posicionándose como el candidato del cambio estructural, las elecciones de 2026 del Barcelona se perfilan como un concurso que podría determinar la dirección deportiva y financiera a largo plazo del club.
Guardiola opinó sobre las elecciones creyendo que la oposición a Laporta destaca un sistema democrático fuerte cuando dijo “Por eso el Barça es el mejor club del mundo. Podemos hacer esto aquí.”
Añadió “El Barça es un club vivo; todos tienen su opinión. Todos quieren ser su presidente, jugar para él y dirigirlo.”
Guardiola alcanza el hito de 1,000
Desde que dejó el Barcelona, Guardiola ha pasado a dirigir a los gigantes alemanes del Bayern Múnich y al club inglés City, donde permanece hasta el día de hoy. La victoria 3-0 del City sobre el Liverpool marcó su partido número 1,000 como entrenador. El exmediocampista de 54 años del Barcelona y de España ha ganado 716 de esos partidos, acumulando numerosos honores en cada club que ha entrenado.
Cuando se le preguntó qué partido recuerda más, Guardiola dijo: “No sé cuál elegir... De mi tiempo en el Barça, está el 2-6 en Madrid en la primera liga. También está la segunda final de la Champions League [victoria 3-1 contra el Manchester United].
“Con el City, elegiría la semifinal contra Madrid en casa, que fue el punto culminante de esta década.”
El City se enfrentará a Newcastle United cuando el fútbol de clubes se reanude después del parón internacional, mientras que el equipo de Hansi Flick finalmente jugará su primer partido en el Camp Nou en más de dos años cuando se enfrenten al Athletic Club.