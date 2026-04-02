Federico Valverde es uno de los mejores y más importantes jugadores del Real Madrid, y se encuentra en el mejor momento de su carrera de cara a los partidos de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Sin embargo, tal y como ha revelado ahora la superestrella uruguaya, en una ocasión, tras una jugada concreta, llegó a temer que el club lo despidiera.
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«¡Pensé que me iban a echar!» Federico Valverde temía ser sancionado en el Real Madrid
«Ya he lesionado a algún que otro portero», recuerda Valverde en el podcast Terapia Picante, aunque hubo un nombre destacado que le causó especial preocupación. «Lesioné a Luca Zidane en el hombro. Quería hundirme en el suelo, pensé que me iban a echar del campo: había lesionado al hijo de Zidane».
Los disparos del jugador de 27 años no solo son temidos por los porteros rivales, sino que Valverde, que ha pasado de ser «El Pajarito» a «El Halcón» (en sentido figurado), tiene «las piernas muy delgadas, no sé de dónde saco tanta fuerza en las piernas».»
«¿En qué me estoy metiendo?» Valverde dudaba sobre su fichaje por el Real Madrid
En sus seis años en el Real Madrid, Valverde ha labrado una carrera impresionante; sin embargo, el paso del Peñarol uruguayo a España no fue fácil para el centrocampista, ya que incluso el Castilla, en el que jugó un año antes de ser cedido al Deportivo de La Coruña durante una temporada, era un mundo completamente diferente.
«Fue increíblemente vergonzoso, me dejó completamente destrozado. Pensé: “No sé qué hago aquí”», recuerda Valverde sobre sus inicios en el equipo juvenil del Real Madrid. «Cuando llegué al aparcamiento, me di cuenta de que mis compañeros del Castilla tenían coches realmente lujosos, y yo apenas podía permitirme uno decente, a pesar de que ya jugaba en primera división con el Peñarol».
Empezó a pensar: «¿En qué me estoy metiendo? Entré en el vestuario y vi ropa de marca realmente cara», continúa Valverde. «No quería desvestirme o me desvestía muy rápido para que nadie me viera. Fue un duro despertar».
Valverde, el héroe del partido contra el Manchester City
A estas alturas, Valverde es considerado el sucesor legítimo de la leyenda del club Toni Kroos, y no solo por haber heredado su dorsal número 8. Valverde es desde hace tiempo indispensable para el entrenador Álvaro Arbeloa, ya que prácticamente por sí solo clasificó a los blancos para la siguiente ronda con un hat-trick en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, en el que vencieron por 3-0 al Manchester City, y también ha marcado un gol en cada uno de los últimos tres partidos de liga. Su contrato en Madrid se extiende hasta 2029.
Federico Valverde: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
LaLiga
28
4
7
Liga de Campeones
11
3
4
Copa del Rey
1
-
-
Supercopa
2
1
1