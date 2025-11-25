Football team-mate fights GFXGetty/ GOAL
Idrissa Gueye vs Michael Keane, Lee Bowyer vs Kieron Dyer y las peleas más infames entre compañeros de equipo en el fútbol

Everton aseguró su primera victoria sobre el Manchester United en Old Trafford en 12 años el lunes por la noche a pesar de una tarjeta roja en la primera mitad, pero el partido será mejor recordado por la extraña manera en que los Toffees se redujeron a 10 hombres. En un raro ejemplo de una disputa entre compañeros en el campo, el mediocampista Idrissa Gueye y el defensor Michael Keane perdieron completamente la compostura uno con el otro bajo la mirada de 74,000 fanáticos y muchos más viendo desde casa.

Hay poca duda de que Gueye fue el agresor en este caso; el jugador de 36 años dejó al defensa central en una mala posición con un pase débil en su propia mitad, y Bruno Fernandes aprovechó el balón suelto para lanzar un tiro de primera que pasó rozando el poste más alejado de Jordan Pickford. Negándose a asumir la responsabilidad de su propio error, Gueye se lanzó en una frenética diatriba y gesticuló furiosamente a su compañero de equipo mientras se reunían en su propia área.

Después de que Keane lo empujara, el internacional senegalés respondió plantándole una bofetada en la mejilla y fue rápidamente expulsado por el árbitro, mientras una combinación de Pickford e Iliman Ndiaye luchaban por contener a su todavía enfurecido colega mientras lo escoltaban fuera del campo. Gueye se apresuró a disculparse, y tiene que agradecer a sus compañeros de equipo por aguantar y lograr una victoria notable y rara como visitante sobre el Man Utd.

Esta fue la última entrada en el catálogo limitado de jugadores del mismo equipo que se enfrentan a golpes. A continuación, GOAL repasa algunos de los incidentes más infames de disputas internas en el fútbol de todos los tiempos...

    Ricardo Fuller contra Andy Griffin

    En el apogeo de su era con Barclays bajo Tony Pulis, el XI del Stoke City estaba lleno de jugadores duros con los que simplemente no querrías meterte, pero en diciembre de 2008, dos de ellos se enfrentaron en un incidente desagradable que fue muy similar al choque de Gueye con Keane en Old Trafford.

    Stoke había estado ganando contra West Ham en Upton Park, pero un mal despeje del capitán Griffin dentro de su propia área permitió a Carlton Cole igualar con un buen remate al girar. Ese error llevó a que el defensor fuera reprendido por su propio compañero de equipo, el delantero Fuller, mientras los dos intercambiaban palabras antes de que el juego se reanudara. El punto culminante terminó con Fuller plantando una bofetada en su capitán y viendo una tarjeta roja dirigida hacia él después de ser contenido por sus compañeros de equipo. Un desenlace desagradable.

    Emmanuel Adebayor contra Nicklas Bendtner

    Dos exjugadores del Arsenal que no eran ajenos a la controversia, Bendtner ha admitido en una entrevista con The Athletic que "no se llevaba bien en absoluto" con su compañero delantero Adebayor en los mejores momentos durante su período como compañeros de equipo en el Emirates Stadium, pero las tensiones en el campo de entrenamiento se intensificaron en enero de 2008.

    Con el equipo de Arsene Wenger perdiendo 4-1 ante los archirrivales Tottenham en los últimos instantes de su semifinal de la Copa de la Liga en White Hart Lane, en camino a una aplastante derrota 5-1, hubo un enfrentamiento entre los dos frustrados delanteros centro. La pareja comenzó a empujarse el uno al otro fuera del balón, y el danés incluso quedó ensangrentado después de que la cabeza de Adebayor hizo contacto con su nariz.

    Para empeorar las cosas, los feroces rivales del norte de Londres del Arsenal levantarían el trofeo en Wembley el mes siguiente.

    Hugo Lloris contra Son Heung-min

    Las leyendas del Tottenham, Lloris y Son, siguen siendo compañeros de equipo hasta el día de hoy, después de que el delantero siguiera al portero a LAFC en la MLS, por lo que presumiblemente dejaron este incidente atrás, aunque no lo hizo menos extraño. En medio del 'Project Restart' de la Premier League en julio de 2020, con el telón de fondo de la pandemia de Covid-19, la pareja se vio envuelta en una furiosa pelea en el descanso durante un partido en casa contra el Everton.

    Lloris se molestó por la falta de Son de retroceder, acercándose al surcoreano al sonar el silbato del medio tiempo y empujándolo repetidamente y gritándole. El documental All or Nothing de Amazon Prime, que siguió al Spurs en ese momento, mostró que la disputa continuó en el vestuario mientras el arquero gritaba: "¡Corre! ¡Falta un minuto, casi concedemos un gol! Corre por el equipo". El defensor Serge Aurier y el entonces entrenador Jose Mourinho tuvieron que mantener a la pareja separada antes de que los ánimos finalmente se calmaran.

    El Tottenham finalmente mantendría su ventaja de 1-0 para ganar, y Son y Lloris se abrazaron después del partido.

    Frank Ribery vs Arjen Robben

    La icónica asociación 'Robbery' entre los reverenciados extremos Robben y Ribery fue conocida por aterrorizar a las defensas en toda la Bundesliga y Europa, pero en una noche de alto riesgo en la Champions League el dúo reverenciado se enfrentó entre ellos en el vestuario del Bayern Munich en un incidente que el holandés más tarde describiría como una 'explosión'.

    El Bayern iba perdiendo 2-1 contra el Real Madrid en el descanso en el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de su semifinal en abril de 2012 después de un doblete de Cristiano Ronaldo y un penalti de Robben, con el marcador empatado 3-3 en el global. Los legendarios hombres de banda habían discutido sobre quién debía ejecutar un tiro libre al final del primer tiempo, y Ribery supuestamente golpeó a su compañero de equipo cuando la disputa estalló a puerta cerrada en las entrañas del estadio.

    "Siempre nos hemos llevado muy bien y explotó entre nosotros una vez", dijo Robben en una entrevista con Sky Deutschland cinco años después. "Pero el incidente solo nos hizo más fuertes". Ribery agregó: "A veces estas cosas pasan en el fútbol".

    Graeme Le Saux contra David Batty

    Le Saux golpeó a su compañero de equipo del Blackburn y de Inglaterra, Batty, tan fuerte en esta fea pelea en el campo que en realidad se rompió la mano. El punto álgido ocurrió en condiciones gélidas en Moscú durante la desafortunada campaña del Blackburn en la Liga de Campeones 1995-96, después de haber logrado una inesperada victoria en la liga la temporada anterior.

    Menos de cuatro minutos después del inicio del choque con el Spartak, Le Saux y Batty literalmente llegaron a los golpes después de chocar de forma absurda cuando iban por el mismo balón, que terminó saliendo por la línea para un saque de banda. La pareja obviamente había intercambiado palabras fuera de cámara, y cuando la cámara volvió a enfocarlos, el lateral izquierdo estaba lanzando puñetazos al centrocampista antes de que el capitán Tim Sherwood interviniera. En un estilo verdaderamente de los 90, el árbitro dejó pasar la refriega completamente sin castigo una vez que fueron separados, culminando con Le Saux gritando famosamente "que te j*dan" a su compañero de equipo.

    El exdefensor reveló más tarde en su libro que las tensiones entre él y Batty habían estado aumentando fuera del campo durante algún tiempo. "Cada vez que hay una pelea entre compañeros de equipo, David Batty y yo siempre terminamos en una lista de los 10 mejores altercados entre futbolistas", dijo Le Saux en una entrevista con The Athletic en 2019. Lo siento, Graeme.

    Zlatan Ibrahimovic contra Oguchi Onyewu

    Hay pocos que se atreverían a enfrentarse al brutal Ibrahimovic, dentro o fuera del campo, pero el exastro del USMNT Onyewu se mantuvo firme durante su tiempo juntos en el AC Milan en noviembre de 2011, en lo que el sueco describió como una pelea "loca y furiosa" que "fue como de vida o muerte".

    La pelea se desarrolló en el campo de entrenamiento en Milanello después de que el defensor estadounidense de 1.93 metros chocara en una entrada contra el icónico delantero y lo golpeara sin querer en el tobillo. Inevitablemente, Ibrahimovic no respondió demasiado bien, retaliando con una fea entrada por su parte antes de intentar enfrentarse a su compañero de equipo, quien rápidamente lo derribó al suelo según su excompañero de equipo Alexandre Pato. El brasileño reveló: "Oguchi lo agarró y lo derribó en un segundo. Ibra es gigantesco, pero Onyewu lo tiró al suelo con una facilidad increíble. [Onyewu] saltó sobre él y estaba a punto de golpearlo. Todos empezaron a gritar: '¡Detente, detente: vas a matarlo!'"

    En su propia versión de los hechos, Zlatan escribió en su autobiografía: "Le di un cabezazo, y nos lanzamos el uno al otro. Queríamos arrancarnos los brazos y las piernas. Fue brutal. Estábamos rodando, golpeándonos y dándonos rodillazos. Estábamos locos y furiosos, era como de vida o muerte."

    Adrien Rabiot contra Jonathan Rowe

    Una entrada reciente en esta inusual lista del verano de 2025, fue una disputa tan salvaje que el entrenador del Marsella, Roberto De Zerbi - quien no es ajeno a las confrontaciones encendidas - la describió como una 'pelea de pub inglés', con la pelea resultando notablemente en que los jugadores involucrados fueron listados para transferencia y posteriormente vendidos.

    El francés Rabiot y el internacional inglés Sub-21 Rowe se desahogaron mutuamente en una furiosa pelea a golpes en el vestuario después de que el OM sucumbiera en los últimos minutos del primer partido de la temporada con una derrota 1-0 en Rennes en agosto, a pesar de que los anfitriones se redujeron a 10 hombres después de solo media hora. Se informa que el primero cuestionó el compromiso del segundo, lo que llevó a que se lanzaran insultos y los jugadores llegaran a los golpes frente a sus compañeros de equipo, personal técnico e incluso miembros de la jerarquía del club en lo que el presidente Pablo Longoria describió como escenas "extremadamente violentas".

    "Fue una pelea de bar, frente al director deportivo, frente al entrenador, con un compañero de equipo en el suelo (Darryl Bakola, que sufrió una emergencia médica)", dijo De Zerbi en el aftermath. "Es cierto que no se rompieron dientes durante la pelea, pero fue una pelea como nunca había visto en todos mis años en el fútbol. No sabía qué decir o qué hacer. Nunca había visto algo así. Vengo de las calles, estoy acostumbrado a las peleas, pero nunca había visto algo como esto. Los guardaespaldas del club estaban tratando de separarlos. Normalmente se supone que nos protejan de otros, no de nosotros mismos."

    Lee Bowyer contra Kieron Dyer

    Probablemente el incidente más infame de peleas internas en el fútbol, con esta pelea total entre los compañeros de equipo del Newcastle, Bowyer y Dyer, desarrollándose frente a 52,000 personas en el campo de St James' Park en abril de 2005. Las Urracas iban perdiendo 3-0 contra el Aston Villa en una actuación lamentable y ya se encontraban con 10 jugadores después de que el defensa central Steven Taylor fuera expulsado de manera famosa por 'salvar' un disparo con destino a gol, a pesar de sus mejores intentos para convencer al árbitro de que había sido golpeado en la espalda mientras se retorcía como si hubiera sido derribado por un francotirador en la fila Z.

    Con 10 minutos restantes en el reloj, Bowyer fue visto aparentemente instando a su compañero mediocampista a avanzar en el campo mientras un balón aéreo era lanzado por encima de ellos. Luego intercambiaron palabras, con Bowyer acercándose a Dyer antes de que se agarraran de las camisetas. Dyer agarró la garganta de su colega y luego Bowyer le dio dos fuertes golpes en la cabeza. Dyer intentó devolver el golpe, pero el capitán del Villa, Gareth Barry, intervino justo a tiempo para separarlos y llevarse a Bowyer con la camiseta casi rasgada por la mitad.

    Inevitablemente, ambos jugadores fueron expulsados, y a Bowyer se le impuso posteriormente una suspensión de siete partidos mientras que Dyer fue suspendido por tres. El dúo luego se vería obligado a disculparse y posar estrechándose las manos en una sesión fotográfica embarazosa para demostrar que el incidente había quedado atrás, mientras que el entonces entrenador Graeme Souness se dirigía a los medios.