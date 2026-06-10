¿Peer Koopmeiners en Italia? Su hermano Teun deja la Juventus

Uno puede llegar, otro se va: la Serie A podría recibir a Peer Koopmeiners, centrocampista o defensa central del AZ Alkmaar, mientras se despide de Teun, ex del Atalanta que no convenció en la Juventus y ya está en la lista de traspasos. El que quiere venir es Peer, centrocampista o defensa central nacido en 2000, hermano de Teun, con contrato con el AZ Alkmaar hasta 2028 y seguido por el Bolonia. Los rossoblù, que han elegido a Tedesco como nuevo entrenador, podrían perder a Remo Freuler tras el Mundial y no quieren quedarse desarmados. Llegado en 2009 como su hermano, en la última temporada ha lucido el brazalete de capitán y ha ganado una Copa de Holanda. Su valor ronda los 12 millones de euros; el Bolonia podría incluir en el acuerdo a Jesper Karlsson, que regresa de su cesión en el Utrecht.