Uno puede llegar, otro se va: la Serie A podría recibir a Peer Koopmeiners, centrocampista o defensa central del AZ Alkmaar, mientras se despide de Teun, ex del Atalanta que no convenció en la Juventus y ya está en la lista de traspasos. El que quiere venir es Peer, centrocampista o defensa central nacido en 2000, hermano de Teun, con contrato con el AZ Alkmaar hasta 2028 y seguido por el Bolonia. Los rossoblù, que han elegido a Tedesco como nuevo entrenador, podrían perder a Remo Freuler tras el Mundial y no quieren quedarse desarmados. Llegado en 2009 como su hermano, en la última temporada ha lucido el brazalete de capitán y ha ganado una Copa de Holanda. Su valor ronda los 12 millones de euros; el Bolonia podría incluir en el acuerdo a Jesper Karlsson, que regresa de su cesión en el Utrecht.
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¿Peer Koopmeiners en Italia? Su hermano Teun deja la Juventus
¿KOOP, DE LA JUVE A TURQUÍA?
Teun Koopmeiners podría dejar la Juventus. Llegó desde el Atalanta por más de 60 millones de euros, ha jugado 89 partidos y marcado 7 goles, dos de ellos en la Champions contra el Galatasaray en febrero. Ya no es titular en la Juve; ni con Motta, ni con Tudor, ni con Spalletti ha logrado imponerse, ni como centrocampista ni como defensa central. Para evitar una pérdida de valor, el exjugador del Atalanta debe marcharse por unos 30 millones de euros. Los principales interesados en él son el Galatasaray y el Fenerbaçe; un traspaso a la Premier League parece difícil.