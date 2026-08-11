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Pedri: Este sueño era imposible

Pedri
Barcelona
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La estrella de España revive momentos que no pudo creer

Pedri González regresó a su localidad natal de Tegueste, en la isla de Tenerife, para ser homenajeado tras coronarse con la selección española en el Mundial, apenas unas horas antes de incorporarse a los entrenamientos del Barcelona de cara a la nueva temporada.

Cientos de vecinos se congregaron en la plaza de San Marcos para recibir al jugador del Barcelona, de 23 años, y el lugar se llenó de camisetas del Barça y de la selección española, además de algunas del Tegueste, mientras que numerosos niños lucían el nombre de Pedri en la espalda, en una imagen que reflejó el enorme cariño que el jugador despierta en su pueblo.

Pedri apareció en el balcón del edificio del ayuntamiento acompañado de familiares y amigos, entre los cánticos y aplausos de los presentes, en un homenaje descrito como de gran significado para él, tras regresar al lugar donde comenzó su sueño en el fútbol, según informó el diario Sport.

  • El sueño imposible: Pedri revive los recuerdos de la infancia

    El centrocampista rememoró su infancia, señalando que la plaza que acogió el homenaje era la misma en la que solía jugar con sus amigos, y afirmó: "Cuando jugaba con mis amigos en la plaza, era imposible soñar que ganaría la Copa del Mundo".

    Pedri habló también de la otra cara de su trayectoria, y de los sacrificios que el público no ve detrás de llegar al máximo nivel, especialmente porque comenzó a perseguir su sueño desde una edad temprana, lo que a veces le privó de pasar tiempo con su familia y sus amigos.

    Explicó: "Hay muchas cosas que no se ven, pero son momentos difíciles que tienes que atravesar si algún día quieres llegar a ser futbolista".

    Y a pesar de haber alcanzado la cima del fútbol mundial, Pedri aseguró que su relación con su pueblo sigue siendo una parte esencial de su identidad, y dijo: "Siempre llevo el nombre de mi pueblo con orgullo", señalando que creció allí y aprendió gran parte de las cosas que forjaron su personalidad y su trayectoria actual.

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  • Ambiente de final: un nuevo corte de pelo que cumple la promesa

    Pedri también rememoró los detalles de la conquista del Mundial y habló de los momentos que vivió durante la final, señalando que saltó al terreno de juego consciente de lo que podía aportar al equipo, pero pensando también en su familia. Y afirmó: "Tenía que correr por ellos y por España".

    Se refirió al gol que marcó Ferran Torres, que contribuyó a sellar la coronación de la selección española frente a Argentina, explicando que se encontraba a unos 15 metros por detrás del delantero cuando vio el balón entrar en la portería, para salir de inmediato hacia sus compañeros a celebrarlo.

    Describió aquel momento diciendo: "Corría y saltaba, no me creía lo que había visto".

    El homenaje no estuvo exento de momentos divertidos, ya que Pedri se refirió a la historia de su corte de pelo y su color blanco, que respondió a una "promesa" que se hizo a sí mismo tras ganar el Mundial.

    Una vez finalizado el homenaje, Pedri se despidió de los habitantes de Tegueste rumbo a Barcelona, donde se incorpora a la pretemporada de cara a la nueva campaña bajo la dirección de Hansi Flick, junto al resto de los internacionales cuya incorporación a los entrenamientos se retrasó, que son Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Jules Koundé y Dani Olmo.

    Pedri inicia su séptima temporada con el Barcelona después de haberse convertido, a los 23 años, en campeón del mundo con España.

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