Pedri: Este sueño era imposible

Pedri González regresó a su localidad natal de Tegueste, en la isla de Tenerife, para ser homenajeado tras coronarse con la selección española en el Mundial, apenas unas horas antes de incorporarse a los entrenamientos del Barcelona de cara a la nueva temporada.

Cientos de vecinos se congregaron en la plaza de San Marcos para recibir al jugador del Barcelona, de 23 años, y el lugar se llenó de camisetas del Barça y de la selección española, además de algunas del Tegueste, mientras que numerosos niños lucían el nombre de Pedri en la espalda, en una imagen que reflejó el enorme cariño que el jugador despierta en su pueblo.

Pedri apareció en el balcón del edificio del ayuntamiento acompañado de familiares y amigos, entre los cánticos y aplausos de los presentes, en un homenaje descrito como de gran significado para él, tras regresar al lugar donde comenzó su sueño en el fútbol, según informó el diario Sport.