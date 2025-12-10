'¡Lo necesitamos!' - Pedri envía mensaje de apoyo a Ronald Araújo tras retiro espiritual en Israel

La situación de Ronald Araujo ha acaparado los titulares en Cataluña durante la última semana. Mientras el equipo de Hansi Flick ha rendido de manera admirable en el campo, incluyendo un dramático regreso ante el Eintracht Frankfurt en la Champions League, la ausencia de una figura defensiva clave ha dejado un vacío en el vestuario.

Recientemente se confirmó que Araujo recibió un permiso especial del club para viajar a Tel Aviv. No se trató de unas vacaciones convencionales, sino de un "viaje espiritual" destinado a ayudar al defensa central a desconectarse de la presión constante en Barcelona y a recuperar su equilibrio mental. Según los informes, el jugador se encontraba "emocionalmente afectado" por una combinación de lesiones y críticas intensas, lo que lo llevó a buscar consuelo en la Tierra Santa.

En declaraciones a los medios, Pedri rompió su silencio sobre la ausencia de su compañero, ofreciendo un emotivo homenaje al vínculo que comparten y dejando claro que los jugadores esperan su regreso con los brazos abiertos.