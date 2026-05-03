Pedri bate el récord del Barcelona que ostentaba Lionel Messi tras alcanzar un hito notable

La regularidad de este jugador de 23 años impresiona más si se piensa que sigue siendo el eje indiscutible de un centro del campo con otros talentos de primer nivel, como Gavi. Flick lo señala como pilar fundamental de su sistema y subraya que, ahora, es impensable que el equipo prescinda de su brillantez técnica. Aunque Pedri ostenta el récord por ahora, el rápido ascenso de Lamine Yamal y Pau Cubarsi sugiere que su marca podría verse amenazada pronto por la nueva generación del club.