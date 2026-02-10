Getty Images Sport
Paul Scholes admite que le «encantaría» que el Manchester United fichara a la estrella «cabreada» del Tottenham.
Romero ha disputado 152 partidos con el Tottenham desde que llegó al club procedente del Atalanta en 2021, marcando seis goles y ayudando al club a ganar la Europa League. El jugador de 27 años firmó recientemente una ampliación de contrato hasta el final de la temporada 2028-29, pero dejó entrever que no está contento con la gestión del club tras el empate 2-2 del Spurs con el Manchester City el 1 de febrero, en el que tuvo que ser sustituido en el descanso.
En una explosiva publicación en Instagram, Romero escribió: «Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, estuvieron increíbles. Quería estar disponible para ayudarles aunque no me encontraba bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, algo increíble pero cierto y vergonzoso. Seguiremos acudiendo y asumiendo la responsabilidad de darle la vuelta a esta situación, trabajando duro y manteniéndonos unidos. Solo me queda daros las gracias a todos por estar ahí y por apoyarnos siempre, aficionados».
Tarjeta roja imprudente en Old Trafford
A pesar de su arrebato, Frank mantuvo a Romero en el once inicial del Tottenham para el partido del sábado por la tarde en Old Trafford. Sin embargo, el internacional argentino solo aguantó 29 minutos, ya que fue expulsado por una entrada imprudente al centrocampista del United Casemiro.
Esa fue la cuarta tarjeta roja de su carrera en el Tottenham, más que cualquier otro jugador de la Premier League desde su llegada al fútbol inglés, y los Spurs acabaron perdiendo por 2-0. Sin embargo, Frank salió en su defensa tras el partido.
«Para mí, creo que es un líder. Es un líder joven y está aprendiendo cada día», declaró el entrenador de los Spurs a los periodistas. «He dicho que utilicé el ejemplo de cuando tenía 30 años. Pensaba que estaba en la cima del mundo, pero no estaba ni mucho menos al nivel que tengo hoy en día en términos de liderazgo y comprensión de las cosas.
Y cuando tienes un jugador que juega con tanta pasión y agresividad, pueden pasar cosas así. Eso no quiere decir que no deba aprender de ello, por supuesto que tiene que aprender de ello para seguir adelante».
Scholes: ¡Me encanta su carácter!
Scholes también es un gran admirador de Romero y cree que sería un fichaje ideal para el United, a pesar de su historial disciplinario. El exjugador de los Red Devils y de la selección inglesa dijo en el último episodio del podcast The Good, The Bad and The Football: «¿Sabes qué? Me encanta. Me encanta verle jugar al fútbol.
Está enfadado con el Tottenham, ¿no? No quiere estar allí. Se está metiendo con la afición, se está metiendo con la directiva... Creo que ha perdido un poco la cabeza.
Pero me encantaría tenerlo en el Manchester United. Me encanta su carácter».
¿Qué le depara el futuro a Romero?
Romero se perderá los próximos cuatro partidos de la Premier League del Tottenham por una sanción debido a una «falta grave». El equipo de Frank recibirá al Newcastle el martes por la noche, antes del gran derbi del norte de Londres contra el Arsenal y los partidos contra el Fulham y el Crystal Palace.
El Tottenham también está a la espera del sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones en marzo, en los que Romero podrá jugar. Sin embargo, aún está por ver si los Spurs podrán salir de la mitad inferior de la tabla de la Premier League sin su capitán, o si este decide quedarse más allá del final de la temporada.
El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid también se han interesado por Romero, que podría buscar un nuevo reto tras disputar otro Mundial con Argentina este verano.
