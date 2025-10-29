Paul Pogba no es el mismo jugador de los días en el Manchester United y Juventus, mientras el entrenador del Mónaco calma las expectativas antes del tan esperado debut del centrocampista
Pogba cada vez más cerca de debutar en Mónaco
El centrocampista se unió al club en junio después de dejar la Juventus, decidido a reiniciar su carrera tras un largo período de suspensión por dopaje, que se redujo de cuatro años a 18 meses. Sin embargo, las lesiones han hecho que el tan esperado regreso sea más largo de lo anticipado. Una leve lesión en el muslo retrasó su debut planificado contra el Angers a principios de este mes, pero el jugador de 32 años se ha recuperado desde entonces y continúa recuperando su forma física, habiendo entrenado completamente durante la última semana.
- Getty Images
El entrenador de Mónaco ofrece una actualización optimista sobre Pogba
Antes del viaje de Mónaco a Nantes el miércoles, Pocognoli dijo que Pogba se ha estado recuperando constantemente y podría formar parte del equipo en las próximas semanas. Sin embargo, pidió a los aficionados que tuvieran expectativas realistas sobre su rendimiento, dado que no ha jugado durante más de dos años y sus días de gloria en el United y la Juventus han quedado atrás.
"Dije que esta semana se utilizaría para responder a algunas preguntas sobre él [Pogba]. Las cosas van bien, y espero que vuelva al equipo en el corto plazo", dijo Pocognoli.
"Creo que tendremos que hacer un proceso juntos en torno a Paul. Tenemos que juzgarlo por el jugador que es ahora. El Paul del Manchester United o de su primera época en la Juventus, y esto es cierto para cualquier jugador, fue hace algunos años.
"Todo jugador evoluciona; tendremos que juzgarlo por lo que es ahora, dado su historial y su edad. Todavía tiene la técnica que sabemos que tiene, y el ritmo de los partidos nos dará algunas pistas. Su historial es diferente al de hace 10 años. Depende de mí estimular sus cualidades y el potencial que tiene en este momento. Y espero aprovecharlo al máximo.”
Pogba se mantiene paciente mientras continúa la larga espera
Mientras tanto, el francés, a pesar de retrasos frustrantes, está dispuesto a esperar su regreso al campo. Admitió que cuando se unió al club, era consciente de que tomaría tiempo estar listo para la acción competitiva nuevamente.
"Soy una persona determinada, que quiere regresar y que quiere disfrutar en el campo nuevamente, especialmente porque eso es lo que más extraño", dijo. "El objetivo es, por lo tanto, hacer mi regreso al más alto nivel mientras tomo el tiempo necesario y soy paciente... Siempre que viajaba, llevaba a mi entrenador físico conmigo para mantenerme en forma y perder la menor cantidad de sesiones posible. Porque siempre tuve este pensamiento positivo en mente, que podría regresar al campo en cualquier momento. Por supuesto, hubo momentos de duda, pero siempre quise mirar hacia adelante y hacia el futuro. Al mirar a mis hijos, me dije a mí mismo que quería que me vieran jugar en el campo. ¡Sueño con que celebren uno de mis goles con un dab [celebración]. Eso es lo que me empujó a entrenar, a mantener esta disciplina. ¡Hoy estoy muy feliz de estar en Mónaco y de volver al trabajo que amo!"
- AFP
¿Qué sigue para Pogba y Mónaco?
El primer partido de Pogba con los colores del Mónaco se acerca. Sería su primera aparición competitiva desde agosto de 2023. El personal médico del club está trabajando arduamente en su condición física, mientras que Pocognoli continúa integrándolo de vuelta a las sesiones completas con el primer equipo. El Mónaco se enfrentará al Nantes en la Ligue 1 el miércoles y luego al Paris FC antes de regresar a la acción de la Liga de Campeones con un partido contra el Bodo/Glimt. Actualmente ocupan el sexto lugar en la clasificación de la Ligue 1. Los próximos partidos podrían ser demasiado pronto para Pogba, pero el parón internacional de noviembre podría ser el momento en que lo veamos regresar al fútbol competitivo.