Deschamps es un gran admirador de los talentos mercuriales de Pogba, habiéndolo visto desempeñar un papel protagonista en el triunfo de la Copa del Mundo de 2018 de Les Bleus, con el enigmático mediocampista entre los goles en una victoria final por 4-2 sobre Croacia.

La ahora estrella de 32 años ha soportado un tiempo difícil desde entonces. Nunca realmente cumplió con las expectativas en Old Trafford después de reincorporarse a los Red Devils por una tarifa de transferencia récord de £89 millones ($119m) en 2016. Retomó su camino hacia la Juventus como agente libre en 2022.

Solo se realizaron 12 apariciones para los Bianconeri, a raíz de luchas contra lesiones, antes de ser golpeado con una prohibición por dopaje tras un examen fallido en septiembre de 2023. Pogba acabó viendo una suspensión de cuatro años reducida a 18 meses al apelar.

Fue liberado por la Juve mientras tomaba un descanso forzado y pasó varios meses como agente libre antes de acordar un regreso a su tierra natal en Mónaco. Su debut allí se realizó el 22 de noviembre de 2025.