¡Paul Pogba va por el camello más caro del mundo! La estrella del Mónaco revela su inesperada pasión tras invertir en un equipo de carreras saudí
Pogba entra en un nuevo deporte
El internacional francés nunca ha sido alguien que rehúya los reflectores ni los caminos profesionales poco tradicionales, pero su aventura más reciente lo ha llevado de los impecables campos de la Liga de Campeones a las polvorientas pistas de carreras del Medio Oriente. Pogba, actualmente en la Ligue 1 con el Mónaco, ha sido presentado como inversor estratégico en Al Haboob, una empresa pionera dentro del mundo de las carreras de camellos.
Aunque la conexión entre el fútbol europeo de élite y un deporte profundamente arraigado en la tradición beduina pueda parecer insólita, el jugador de 32 años asegura que su compromiso es absoluto. Su fascinación por las “técnicas y estrategias” propias de las carreras lo llevó a pasar horas estudiando el deporte a través de videos y contenidos en línea.
La investigación de YouTube de Pogba y su 'dedicación'
Al hablar sobre su decisión de invertir, Pogba reveló que se ha convertido en un seguidor entusiasta del deporte, dedicando parte de su tiempo libre a comprender las complejidades de una disciplina con un profundo significado cultural en el Golfo.
"He visto muchísimas carreras de camellos en YouTube y he pasado tiempo investigando por mi cuenta, tratando de entender las técnicas y las estrategias", explicó Pogba.
Para un futbolista que ha conquistado los mayores títulos —incluida una Copa del Mundo con Francia y varios campeonatos de la Serie A—, el mediocampista reconoce de inmediato lo que implica competir al máximo nivel. Por eso no tardó en trazar un paralelismo entre la exigencia de su profesión y la dedicación que exige su nueva apuesta empresarial.
"Lo que más me impresionó fue la enorme dedicación que requiere de todos los involucrados", añadió. "Al final, deporte es deporte. Todo demanda corazón, sacrificio y trabajo en equipo.
“La gente quizá no lo vea así, pero los deportes siempre están conectados de alguna forma”, continuó Pogba. “Ya sea fútbol, carreras de camellos o boxeo, los fundamentos son los mismos: necesitas determinación, concentración, disciplina y resistencia. Eso es lo que crea campeones”.
Persiguiendo nuevamente el título de “el más caro”
Quizás el aspecto más fascinante del anuncio fue la reflexión de Pogba sobre su propia relación con las etiquetas de precio. En 2016 se convirtió en el futbolista más caro del mundo cuando regresó al Manchester United por 89 millones de libras. Aquella cifra lo colocó bajo un escrutinio enorme, aunque hoy asegura verla con una perspectiva distinta.
“Ser el futbolista más caro del mundo fue un honor, pero también implicó muchísimo trabajo, presión y responsabilidad”, reconoció.
Ahora tiene en mente un nuevo hito financiero, aunque en un escenario completamente diferente, mientras fantasea con replicar su récord futbolístico en el reino animal.
“Algún día, ser dueño del camello más caro del mundo sería un hermoso cierre de ciclo: algo divertido, significativo y realmente emocionante”, afirmó. “Tal vez algún día lo logremos”.
Una asociación “transformadora”
Para Al Haboob, contar con una superestrella global como Paul Pogba es un logro de enorme magnitud. El equipo busca modernizar y globalizar un deporte que, durante décadas, ha sido visto casi exclusivamente a través de una lente tradicional. Omar Almaeena, una figura clave dentro de Al Haboob, está convencido de que la llegada del jugador del Mónaco cambiará por completo la percepción del público.
“La implicación de Paul es transformadora”, afirmó Almaeena. “Su influencia, su liderazgo y su pasión por compartir historias culturales encarnan exactamente lo que representa Al Haboob. Esta asociación va más allá de las carreras: se trata de poner en valor una herencia que merece reconocimiento global”.
Mientras Pogba continúa su temporada con el Mónaco, compitiendo por honores tanto en Francia como en Europa, ahora también tendrá un ojo puesto en el calendario de carreras del Golfo. Si algún día consigue su sueño de convertirse en propietario del camello más caro del mundo es algo que aún está por verse. Pero lo que sí es indiscutible es que su llegada al deporte ya ha cumplido con el objetivo de Almaeena: atraer la atención internacional hacia una tradición profundamente arraigada.
