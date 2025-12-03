Getty Images Sport
'Parte del folclore del fútbol' - Enzo Fernández aclara que nunca quiso ofender con la polémica canción contra Francia en la celebración de la Copa América 2024
Fernández recibe críticas por la canción contra Francia
Fernández fue duramente criticado después de que se le filmara a él y a varios compañeros de la selección argentina ganadora de la Copa América cantando una canción considerada “racista y discriminatoria” durante las celebraciones por el título.
Wesley Fofana, estrella francesa y compañero de Fernández en el Chelsea, calificó la canción como “racismo sin límites”, mientras que el club abrió un procedimiento disciplinario. Finalmente, Fernández no enfrentó sanciones formales, aunque publicó una disculpa pública, reconociendo que el tema incluía “lenguaje altamente ofensivo”.
El mediocampista del Chelsea explicó que no tenía intención de lastimar a nadie y reveló los esfuerzos que realizó para disculparse personalmente con sus compañeros de equipo por sus acciones.
- Getty Images Sport
'Parte del folclore del fútbol'
Fernández declaró a Givemesport: "Recuerdo ese momento. Lo que ocurrió no refleja quién soy realmente. Fue un período muy difícil para mí y sufrí bastante. Siempre comprendí la postura de mis compañeros, así que lo primero que hice fue llamarlos para decirles que no me iba de vacaciones, porque quería regresar y hablar con ellos en persona, explicar quién soy y cuáles son mis valores. Ellos lo entendieron y ahora todos nos llevamos bien. Todo se resolvió y ahora hay muy buena armonía en el vestuario."
Agregó: "Fue un momento de euforia y no quería herir a nadie. Era solo una canción que se canta en Argentina como parte del 'folclore del fútbol'. Intenté disculparme con el equipo para demostrar que no soy alguien que discrimina o juzga a otros. Ellos entendieron mi mensaje y ahí terminó todo."
Y concluyó: "Primero los llamé desde fuera y luego acorté mis vacaciones para viajar a donde estaba el equipo en la pretemporada en América. Lo primero que hice al llegar fue hablar con ellos en persona para disculparme."
Enzo Fernández agradece el respaldo del Chelsea
Fernández también destacó la buena relación que mantiene con las estrellas francesas del Chelsea y agradeció el respaldo del club durante un período complicado
"Tengo una muy buena relación con ellos", explicó. "A menudo comemos juntos y hacemos actividades fuera del vestuario. Cuando hay cenas de equipo o estamos en el vestuario, todo transcurre con normalidad. No hubo ningún problema porque saben cómo soy como persona."
Agregó: "El club siempre ha confiado en mí y estoy muy agradecido por eso, especialmente cuando me dieron el brazalete de capitán en un momento difícil. Eso refleja mucho sobre lo que significo para el club y el apoyo constante de mis compañeros. Su respaldo fue inquebrantable, y por eso les estoy muy agradecido."
- Getty
Chelsea se prepara para seguir en la lucha por el título
Chelsea y Enzo Fernández están disfrutando de una sólida temporada y se ubican en el tercer lugar de la Premier League, a seis puntos del líder Arsenal. Fernández ha sido una pieza clave para los Blues en la temporada 2025-26, con cinco goles en todas las competiciones bajo la dirección de Enzo Maresca.
Ambos equipos regresan a la acción a mitad de semana: Chelsea visitará a Leeds en Elland Road, mientras que Arsenal recibirá a Brentford en el Emirates.
