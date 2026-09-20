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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Parma-Genoa EN DIRECTO 1-0: ¡Romero!

Parma Calcio 1913 vs Génova
Serie A
Parma Calcio 1913
Génova

Sigue en directo el Parma-Genoa, partido válido por la quinta jornada de la Serie A.

El Parma-Genoa de la quinta jornada ya es un duelo por la permanencia: ambos equipos solo han sumado un punto en los primeros 4 partidos y una derrota complicaría mucho la clasificación. Cuesta y De Rossi se juegan mucho en el encuentro del Tardini de las 15:00; quien pierda podría vivir un parón difícil, quien gane puede relanzar su temporada.


  • LA FICHA DEL PARTIDO

    PARMA-GENOA 1-0

    GOLES: Romero (P)

    PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure (56' Almqvist), Lontani; Romero (56' Elphege). Entr. Cuesta

    GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa (60' Puczka); Ehizibue (60' El Shaarawy); Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Entr. De Rossi

    ÁRBITRO: Mariani

    AMONESTADOS: Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)

    EXPULSADOS:

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